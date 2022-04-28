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Сотовые операторы повысили цены на архивные и действующие тарифы

28 апреля 2022 11:47
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Сотовые операторы повысили цены на архивные и действующие тарифы

Крупнейшие сотовые операторы в апреле подняли цены на новые и архивные тарифы, а некоторые закрыли для подключения, пишет «Коммерсантъ».

Так, «МегаФон» повысил цены на линейки «Без переплат» в некоторых регионах. Изменения коснулись планов «Минимум», «Интернет», «Звонки», «МегаТариф», «Максимум», рост цен оказался около 30 рублей. «Изменения обусловлены увеличением затрат компании на предоставление услуг и сохранение высокого качества связи», — объяснил в компании. МТС поднял цены на 30-50 рублей в «Нетариф» и «Нетариф Джуниор».

Операторы стали активнее переводить действующие тарифы в архив и запускать новые. Например, Tele2 убрал «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+» и «Супер онлайн+». «Вымпелком» закрыл тариф «Анлим». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее разрешила операторам связи поэтапно повышать цены с учетом уровня инфляции. Операторы подняли стоимость тарифов максимум на 10 процентов в ряде регионов, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Основная причина — рост расходов на поддержание работоспособности сетей и их модернизацию. При этом эксперты считают, что дальнейшего увеличения цены не будет из-за высокой конкуренции между операторами. Ранее в России выросли цены на домашний интернет на 2-10 процентов.

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