Состоялось заседание Правительства СО по исполнению регионального бюджета за первое полугодие

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В пятницу, 23 июля, состоялось заседание Правительства Самарской области, на котором был рассмотрен вопрос об исполнении регионального бюджета за первое полугодие текущего года. Его провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Согласно докладу министерства управления финансами Самарской области, по состоянию на 1 июля 2021 года в бюджет области поступило 124,9 млрд рублей. Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.



Расходы областного бюджета за первое полугодие 2021 года произведены в сумме 101,8 млрд рублей. Больше всего средств направлено на решение проблем в сфере национальной экономики - 31,5 млрд рублей, социальной политики - 27,6 млрд рублей, образования - 21,5 млрд рублей.



Виктор Кудряшов подчеркнул, что несмотря на сложности, возникшие в связи с распространением коронавируса, и неблагоприятные прогнозы экспертов, в экономике Самарской области в целом сейчас наблюдается благоприятная ситуация.



"Мы прекрасно знаем, в каких условиях формировался бюджет. Индекс промышленного производства в прошлом году сократился на 4,6 %, по объему инвестиций - более чем на 6 %. В текущем году мы видим, что экономика адаптировалась к новым условиям, и более того, в Самарской области она показывает уверенный рост, - отметил он. - Я не буду гарантированно предполагать что этот рост будет стабильным. К сожалению, ситуация с инфекцией не прогнозируема. Но то, что мы имеем сегодня, вселяет определенный оптимизм. Могу вам сказать, что темпы промышленного производства у нас более чем вдвое превышают темпы роста промышленности в стране. Индекс промышленного производства за полгода в Самарской области - 107,2 %, в России - 103,5%. По темпам роста инвестиций наш регион является абсолютным лидером в стране", передает sova.info.

Фото: Правительство СО