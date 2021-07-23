Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.
Состоялось заседание Правительства СО по исполнению регионального бюджета за первое полугодие
В Самарской области отмечается стабильный рост турпотока.
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в стране
Факел зажгла знаменитая японская теннисистка Наоми Осака.
На национальном стадионе в Токио загорелся огонь XXXII летних Олимпийских игр
Погибших и пострадавших нет.
В Забайкалье сильные дожди привели к обрушению железнодорожного моста на Транссибе
Ей было 53 года.
После ДТП скончалась старшая медицинская сестра больницы Середавина
Следует помнить, что купаться разрешено только в оборудованных местах.
Самарцам напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на воде
В центре внимания проверяющих торговые предприятия различного формата: от магазинов «у дома» до пунктов общественного питания и торгово-развлекательных центров.
В Самаре проводят ежедневный мониторинг торговых объектов на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер
На заседании обсудили переустройство высоковольтных линий для обеспечения устойчивого энергоснабжения сразу трех стратегических проектов.
Виктор Кудряшов провел заседание областного энергоштаба 
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Состоялось заседание Правительства СО по исполнению регионального бюджета за первое полугодие

23 июля 2021 19:45
32
Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.

В пятницу, 23 июля, состоялось заседание Правительства Самарской области, на котором был рассмотрен вопрос об исполнении регионального бюджета за первое полугодие текущего года. Его провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Виктор Кудряшов.

Согласно докладу министерства управления финансами Самарской области, по состоянию на 1 июля 2021 года в бюджет области поступило 124,9 млрд рублей. Годовой план по доходам исполнен на 62,3 %.

Расходы областного бюджета за первое полугодие 2021 года произведены в сумме 101,8 млрд рублей. Больше всего средств направлено на решение проблем в сфере национальной экономики - 31,5 млрд рублей, социальной политики - 27,6 млрд рублей, образования - 21,5 млрд рублей.

Виктор Кудряшов подчеркнул, что несмотря на сложности, возникшие в связи с распространением коронавируса, и неблагоприятные прогнозы экспертов, в экономике Самарской области в целом сейчас наблюдается благоприятная ситуация.

"Мы прекрасно знаем, в каких условиях формировался бюджет. Индекс промышленного производства в прошлом году сократился на 4,6 %, по объему инвестиций - более чем на 6 %. В текущем году мы видим, что экономика адаптировалась к новым условиям, и более того, в Самарской области она показывает уверенный рост, - отметил он. - Я не буду гарантированно предполагать что этот рост будет стабильным. К сожалению, ситуация с инфекцией не прогнозируема. Но то, что мы имеем сегодня, вселяет определенный оптимизм. Могу вам сказать, что темпы промышленного производства у нас более чем вдвое превышают темпы роста промышленности в стране. Индекс промышленного производства за полгода в Самарской области - 107,2 %, в России - 103,5%. По темпам роста инвестиций наш регион является абсолютным лидером в стране", передает sova.info.

 

Фото:    Правительство СО

Теги: заседание правительство СО региональный бюджет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Члены Комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации.
21 июля 2021, 15:25
В Самаре состоялось заседание Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Члены Комиссии подробно рассмотрели вопрос о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма и о путях его минимизации. Общество
727
Состоялось заседание конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской области.
20 июля 2021, 18:12
Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Состоялось заседание конкурсной комиссии по организации и проведению регионального этапа конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Самарской... Общество
698
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей.
19 июля 2021, 22:04
Александр Фетисов провел заседание оперативного штаба СО
Самарская область – в первой 30-ке регионов РФ по показателям вакцинации. Еженедельно медики проводят вакцинацию от коронавируса более 31 тысяче жителей. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1483
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
276
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
258
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
492
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
583
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
641
Весь список