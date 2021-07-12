Составлена «дорожная карта» по реализации соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Самарской областью

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План реализации проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», Самарская область – площадка для пилотных инициатив, новые совместные проекты – это только часть итогов встречи, которая состоялась 9 июля в «Точке кипения» Самарского университета. Совещание провели вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Владимир Терентьев, руководитель департамента кадровой политики и государственного управления Администрации Губернатора Самарской области Наталья Баландина и заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Напомним, что в рамках Петербургского международного экономического форума, главой Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором АНО «Россия – страна возможностей» Алексеем Комиссаровым было заключено соглашение. Оно направленно на установление эффективного сотрудничества. И сегодня состоялась первая встреча, результатом которой стала «дорожная карта». По сути она является планом проведения на территории региона совместных мероприятий, способствующих появлению новых возможностей для самореализации.

Как ранее отметил Губернатор Самарской области: платформа «Россия – страна возможностей» – это тысячи и тысячи успешных практик по развитию личностного потенциала людей. А в Самарской области живут энергичные, профессиональные люди, которые стремятся к саморазвитию и молоды душой, вне зависимости от возраста.

Открывая встречу, Владимир Терентьев подчеркнул, что между Самарской областью и президентской платформой уже давно ведется тесное сотрудничество. Например, Самарская область неоднократно становилась лидером ПФО по количеству поданных заявок на конкурс управленцев «Лидеры России». А в 2022 на территории губернии пройдет масштабное молодежное мероприятие – юбилейная «Российская студенческая весна». Всего, с 2018 года, в проектах платформы «Россия – страна возможностей» приняло участие более 150 тысяч жителей Самарской области, 354 из них вошли в число победителей.

Антон Сериков приехал в Самарскую область с предложениями о совместной реализации проектов. Проекты платформы направлены на самореализацию талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для консолидации лучших общественных инициатив. Многие из них способствуют достижению национальных целей. Например, в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» АНО «Россия - страна возможностей» проводит конкурс «Хакатоны по искусственному интеллекту». В ходе встречи стороны рассмотрели возможность для размещения на территории губернии хаба для проведения соревнований, которые способствуют формирования IT-сообщества регионального уровня. Как отметил Антон Сериков, сегодня основная задача президентской платформы привлечь молодежь, даже школьников, к IT-сфере.

Для достижения целей нацпроекта «Образование» проводится конкурс «Учитель будущего». Антон Сериков пригласил педагогов Самарской области «прокачать» свои навыки. Для этого в регион планирует прибыть экспертный десант конкурса «Учитель будущего» для обсуждения перспективных вопросов школьного образования и формирования новой профессиональной культуры учителей.

В Самарской области сформировалось большое сообщество победителей конкурсов президентской платформы. В их числе победители и участники конкурса «Лидеры России». Кроме того, на территории региона создан «Инициативный центр лидеров Самарской области». Все они – активные, талантливые управленцы, которые хотят развиваться. Лидеры активно привлекаются к решению региональных проблем, становятся участниками различных мероприятий и проектной деятельности. Сегодня они наблюдали за встречей в YouTube и активно задавали вопросы. Отметим, что и участники встречи, и зрители были на «одной волне». Лидеры не успевали задавать вопрос в чат, как сразу же получали на него развернутый ответ.

Эти успешные участники флагманского конкурса могут передать свой опыт студентам и школьникам. Особое внимание нужно уделить региональной системе наставничества, уверена Наталья Баландина:

«институт наставничества необходимо развивать, это способствует формированию региональной культуры “заботливого региона”».

В ходе встречи стороны пришли к единому мнению: Самарская область именно тот регион, который может стать местом для реализации новых проектов платформы, именно здесь есть все условия для создания среды для образования, развития и творчества. Здесь проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» найдут поддержку, внимание и горящий взгляд молодежи:



Соглашение было подписано чуть больше месяца назад, а у нас уже сформирована «дорожная карта». Это итог масштабной работы, которую провела команда Губернатора Самарской области. Коллеги составили график мероприятий и отобрали из огромного перечня наших проектов наиболее приоритетные для реализации на территории региона, – отметил Антон Сериков.

По словам эксперта в ближайшее время президентская платформа готова провести на самарской земле несколько интересных очных мероприятий. Большое внимание уделяется развитию IT-специалистов, поэтому ряд конкурсов будет предложен для них. А также платформа планирует взаимодействовать с регионом в сфере оценки и подготовки квалифицированных кадров.