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Составлен рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции – 2021

1. Ямало-Ненецкий автономный округ

2. Ненецкий автономный округ

3. Магаданская область

4. Ханты-Мансийский автономный округ

5. Сахалинская область

….

78. Карачаево-Черкесия

79. Калмыкия

80. Дагестан

81. Кабардино-Балкария

82. Чечня

В качестве основного показателя ранжирования использовано отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

Самая высокая зарплата в провинции – на Чукотке, 110,5 тыс руб, самая низкая – в Чечне, 23,9 тыс руб. Средняя зарплата в провинции в России – 43,1 тыс руб.

Рейтинг подготовлен РИА Новости.