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Составлен рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции – 2021

28 марта 2022 11:16
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Составлен рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции – 2021

Составлен рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции – 2021

1.  Ямало-Ненецкий автономный округ
2.  Ненецкий автономный округ
3.  Магаданская область
4.  Ханты-Мансийский автономный округ
5.  Сахалинская область
….
78. Карачаево-Черкесия
79. Калмыкия
80. Дагестан
81. Кабардино-Балкария
82. Чечня

В качестве основного показателя ранжирования использовано отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.

Самая высокая зарплата в провинции – на Чукотке, 110,5 тыс руб, самая низкая – в Чечне, 23,9 тыс руб. Средняя зарплата в провинции в России – 43,1 тыс руб.

Рейтинг подготовлен РИА Новости.

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