Составлен рейтинг регионов по уровню зарплат в провинции – 2021
1. Ямало-Ненецкий автономный округ
2. Ненецкий автономный округ
3. Магаданская область
4. Ханты-Мансийский автономный округ
5. Сахалинская область
….
78. Карачаево-Черкесия
79. Калмыкия
80. Дагестан
81. Кабардино-Балкария
82. Чечня
В качестве основного показателя ранжирования использовано отношение средней зарплаты в провинции к региональной стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, имеющие статус федеральных городов.
Самая высокая зарплата в провинции – на Чукотке, 110,5 тыс руб, самая низкая – в Чечне, 23,9 тыс руб. Средняя зарплата в провинции в России – 43,1 тыс руб.
Рейтинг подготовлен РИА Новости.