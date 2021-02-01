СОФЖИ остался без площадки у ЖД-вокзала в Самаре

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Самарские чиновники забрали у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) территорию у железнодорожного вокзала.

В 2015 году власти разрешили СОФЖИ подготовить проект планировки этой площадки. Но фонд не выполнил работу, поэтому документ признали утратившим силу. Распоряжение опубликовал департамент градостроительства Самары на сайте администрации.

Речь идет о территории в Ленинском и Железнодорожном районах Самары. Она находится в границах ул. Арцыбушевской, Красноармейской, Агибалова и Льва Толстого.

Ранее сообщалось о том, что этот и другие участки в Самаре планировалось включить в проект реновации. Однако работу приостановили, пишет СитиТраффик.