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СМИ: качество российского пива перестало соответствовать цене

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качество российского пива перестало соответствовать цене

Продажи пива этим летом будут ниже показателей предыдущих лет из-за несоответствия цен качеству. При той стоимости, по которой пенное продают после роста акцизов и других издержек, покупатель хочет получать продукт, сравнимый с чешским и немецким, но большинство отечественных пивоваров не дотягивает до их уровня, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, пишет Ура.ру.

«Год к году этим летом стоит ожидать продолжения уже наметившейся тенденции — падения спроса на пиво. Потому что по сегодняшним ценам потребитель уже не готов без разбора покупать все, что продается. Он рассчитывает на более высокое качество и хочет за эти же деньги получать напиток, приближенный к тому, что поставляют из классических стран пивоварения — Чехии и Германии.

А сейчас получается, что цена не соответствует качеству: стоимость высокая из-за акцизов и других издержек, а качество почему-то остается на уровне того, что было несколько лет назад», — отмечает Шапкин.

Эксперт добавил, что увеличению ассортимента более интересного покупателям российского пива по идее должен способствовать новый ГОСТ на этот напиток. Те пивовары, которые пересмотрят свой подход и перестанут экономить на качестве в условиях снижающегося покупательского спроса и падающего рынка, смогут удержаться на плаву. Если большинство производителей не захочет ничего менять, скорее всего пивоваренный сектор продолжит сжиматься, считает Шапкин.

По данным Росалкогольтабакрегулирования, продажи пива в январе-мае 2026 года снизились на 1,9% к аналогичному периоду 2025 года, до 234,9 млн декалитров, пивных напитков — на 3,7%, до 35,6 млн декалитров. Наиболее заметное падение спроса показал сегмент пива крепостью выше 8,6% — его продажи рухнули на 10,9%.

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