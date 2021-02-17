Служба занятости помогает подросткам Самарской области получить первые профессиональные навыки

113

Учитывая высокую социальную значимость временного трудоустройства подростков в 2021 году службой занятости региона запланировано трудоустройство 2249 подростков.

Особое внимание уделяется трудоустройству несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (неполные, малообеспеченные, многодетные семьи, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и т.д.). В период временного трудоустройства выплачивается заработная плата не ниже МРОТ в месяц, а также материальная поддержка со стороны службы занятости. Подростки от 14 до 17 лет включительно могут стать помощниками специалиста, садовника, вожатого, воспитателя, работниками по документообороту, разнорабочими, ассистентами специалиста по работе с молодежью и др.

Центр занятости населения Безенчукского района с начала этого года уже обеспечил работой в свободное от учебы время 3-х молодых людей в возрасте 17 лет. Молодые люди временно трудоустроены в Центр социальных проектов и молодежных инициатив. Ребята активно участвуют в проведении районных акций и праздников. Среди них – развлекательное мероприятие «Заходите по-соседски», которое реализуется на территории муниципалитета в рамках нацпроекта «Культура» и проводится с соблюдением санитарных норм.

Для Павла Росновского это уже второй опыт временной занятости через ЦЗН. В прошлом году он помогал в благоустройстве любимого посёлка, в текущем – принимал участие в подготовке и организации мероприятий для жителей, делая их интересными и увлекательными.

«В конце прошлого года трудоустройство позволило мне заработать деньги, часть которых я отложил, а другую потратил на новогодние подарки для родных и близких. Мне удалось получить первые профессиональные навыки в сфере развлечения и досуга. Работа приобщает к трудолюбию и ответственности, что немаловажно для нас – молодого поколения», – рассказал Павел Росновский.

Для трудоустройства необходимо обратиться в центры занятости населения по месту регистрации, органы по делам молодежи администраций городов и районов или учреждения молодежи.