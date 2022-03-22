Ситуация с бюджетом Самарской области стабильная и позволяет без ограничений финансировать реализацию всех проектов

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В понедельник, 21 марта 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание с руководителями регионального кабмина, главами областных ведомств и ряда муниципальных образований. Центральными темами обсуждения стали оперативная обстановка в регионе, готовность к паводку, ход реализации национальных проектов, исполнение региональных программ.

Об оперативной обстановке на территории региона доложил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. В период с 14 по 21 марта чрезвычайных происшествий в Самарской области не произошло. Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом. По сведениям Росгидромета, в предстоящие дни дневная температура воздуха будет выше нулевых отметок, в ночное время она будет опускаться ниже нуля, что создает благоприятные условия для развития весенних процессов. Вскрытие рек в этом году ожидается на 8-10 дней раньше нормы, к настоящему времени лед вскрылся на реке Сызранка, до первого апреля ожидается вскрытие всех рек. В связи со сложными погодными условиями 16 и 17 марта были введены ограничения движения на ряде участков федеральных и региональных дорог. От транспортного сообщения было отрезано двадцать пять населенных пунктов. Движение было восстановлено в течение суток.

Председатель областного Правительства напомнил, что муниципалитетам было дано поручение письменно сообщить о мерах по подготовке к весеннему половодью и исполнении поручений противопаводковой комиссии.

«Есть основания ожидать в этом году более интенсивное половодье. В ближайшие дни мы проведем заседание противопаводковой комиссии. Прошу глав муниципалитетов подготовиться к докладу о принятых мерах, Юрия Евгеньевича Иванова прошу обобщить информацию», - напомнил глава областного кабмина.

«Прошу министерство транспорта провести оценку работы компании «АСАДО» в тот период, когда было ограничено сообщение с рядом населенных пунктов. В это время серьезного ухудшения метеорологических условий не было, могу предположить, что имел место организационный сбой. Проверьте выход техники на линию, сравните с предыдущими периодами, проанализируйте время работы, в том числе в ночные часы, – продолжил Виктор Кудряшов. – Жду также служебную записку о выделении средств из областного бюджета на покупку новой техники. Приобретение новых снегоуборочных машин было у нас в планах, и мы от них не отказывается. Проводите переговоры с поставщиками, уточняйте условия».

Участники совещания оценили ход реализации национальных проектов. Виктор Кудряшов напомнил: своевременное заключение контрактов – первое условие для успешной реализации планов и соблюдения графиков работ. В связи с этим первый вице-губернатор поручил министру культуры Татьяне Мрдуляш ускорить процесс корректировки государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года».

«Для того, чтобы исполнить показатели нацпроектов, нужно как можно быстрее запустить проекты в работу», – отметил председатель облправительства. Заключить госконтракт на строительство крупного социального объекта до конца марта – такое поручение Виктор Кудряшов дал главе города Сызрань Анатолию Лукиенко. В текущем году в городе начнется строительство новой большой школы на 1500 мест. Для того, чтобы построить здание в срок, работы нужно начать заблаговременно.

«Наша задача – настроить гибкий механизм, и там, где потребуется, вовремя корректировать условия контрактов и увеличивать бюджетные отчисления. Ситуация с бюджетом сейчас абсолютно стабильная, у нас очень хорошая годовая отчетность предприятий, экономические показатели за прошлый год очень высокие. Сейчас резервы бюджета позволяют без каких-либо ограничений финансировать все проекты и программы. Возможные риски мы оценим, по всей видимости, к середине года. Но у нас будут четко выработанные решения по дальнейшим действиям, поскольку, как мы знаем, на федеральном уровне готовится целый ряд мер по сбалансированности региональных бюджетов», – заключил Виктор Кудряшов.