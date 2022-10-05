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Ситуация на рынке труда Самарской области пока стабильна

5 октября 2022 10:45
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Ситуация на рынке труда Самарской области пока стабильна

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, проанализировали понедельную активность соискателей и работодателей, выраженную в количестве вакансий, на рынке труда Самарской области, чтобы выяснить, как изменилась ситуация за последние недели.

В целом количество активных вакансий и резюме в Самарской области на протяжении последних двух недель держится примерно на одном уровне. На неделе 26.09–02.10 количество вакансий на рынке труда Самарской области демонстрирует небольшое снижение (-4%) по сравнению с неделей 12.09–18.09. В понедельном сравнении наиболее ощутимый спад демонстрирует индустрия красоты и фитнеса (-7%), профобласть «Бухгалтерия» (-7%), научно-образовательная сфера (-6%), банковская сфера (-4%) и туристическая сфера (-4%). И, наоборот, в ряде сфер отмечен прирост вакансий. К примеру, в транспортно-логистической сфере (+5%), профобласти «Рабочий персонал» (+4%), в сфере искусства, развлечений, масс-медиа (+3%), в производственной сфере (+2%).

Что касается активности соискателей, то в целом наблюдается небольшое снижение (-2%). В ряде сфер динамика ярче, к примеру, в добывающей отрасли (-8%), в сфере искусства, развлечений, масс-медиа (-7%), в профобласти «Рабочий персонал» (-5%) и в автобизнесе (-4%). Обратную ситуацию с ростом активности демонстрируют индустрия красоты и фитнеса (+1,4%), профобласть «Административный персонал» (+1%), ИТ-сфера (+1%) и сфера туризма (+0,7%).

Средний уровень профессиональной конкуренции за указанный период сравнения пока не демонстрирует заметных изменений: сейчас в среднем на одну вакансию в Самарской области приходится 5,2 активных резюме (на неделе 12.09–18.09 показатель был равен 5,1). Напомним, что комфортным для рынка труда считается 5-6 резюме на вакансию. 

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