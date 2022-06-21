Сим-карты стали платными для абонентов

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Крупнейшие мобильные операторы начали брать плату за сим-карту при заключении контракта на услуги связи, рассказали «Ъ» в сотовых компаниях. Ранее операторы субсидировали своим клиентам предоставление им сим-карты.

За последние месяцы себестоимость сим-карт для операторов выросла в 3,5 раза из-за того, что им пришлось отказаться от закупок у западных производителей и перейти на китайские сим-карты, объясняют эксперты. Ситуация может негативно сказаться на темпах роста абонентских баз операторов и развитии рынка интернета вещей, считают аналитики.

Раньше операторы брали стоимость сим-карты на себя при заключении контракта с абонентом в расчете, что это окупится долгим использованием услуг оператора, пояснил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Сейчас это стало невыгодно, так как новые сим-карты в основном покупают для временного пользования». По его оценке, себестоимость сим-карты для оператора на данный момент составляет около €0,8.

Себестоимость одной сим-карты для оператора в июне выросла на 250%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, сообщил источник «Ъ» в одном из операторов. К сентябрю рост стоимости идентификационного модуля может составить 420%, прогнозирует он. В России серийно не производят сим-карты, пояснил источник «Ъ» в отрасли: «Их выгодно производить только очень большими партиями, это низкомаржинальный продукт, который окупается только за счет больших объемов, а российский рынок уже насыщен и заметного роста не показывает».