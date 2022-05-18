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Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу

18 мая 2022 13:36
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Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по долгу

Россия не будет объявлять дефолт по внешнему госдолгу, если западная инфраструктура окажется закрытой, РФ сможет исполнить обязательства в рублях. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание", пишет ТАСС.

"Не будем мы никакие дефолты объявлять. Мы не собираемся, у нас деньги есть. <…> В конечном счете, заплатим в рублях тем же самым иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", - сказал Силуанов.

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