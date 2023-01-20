Швейцарские экономисты: большинство западных компаний не ушли из России

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Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из Швейцарии.

Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

В докладе, опубликованном университетом Санкт-Галлена, они отметили, что многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, СМИ и НКО.

До спецоперации на Украине бизнес в России вели 2405 компаний и 1404 их "дочки" из стран ЕС и G7. К концу ноября, по подсчету авторов исследования, по крайней мере одну "дочку" в России продали менее девяти процентов данных фирм, причем темпы продаж к концу прошлого года почти не ускорились.

Как уточняется в докладе, из России ушли менее 18 процентов "дочек" фирм из США, 15 процентов компаний из Японии и лишь 8,3 процента фирм из Евросоюза. На оставшиеся в России иностранные компании 19,5 процента приходится на фирмы из Германии, 12,4 процента — из США и 7 процентов — из Японии, пишет РИА Новости.