Шоколад в России тоже подорожает

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Российские производители шоколада предупреждают о скором повышении цен на продукцию. Данный шаг станет неизбежным из-за роста цен на какао-бобы, упаковку и транспортировку, а также из-за ослабления рубля.

Для производства шоколада в России используется импортное сырье. Стоимость какао на бирже значительно выросла на фоне мирового дефицита: последние три года урожай бобов был маленьким из-за погодных катаклизмов в Западной Африке, объяснил РБК президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев.

По словам управляющего подмосковной кондитерской фабрикой "Господарь" Сергея Сурмача, с начала 2023 года сырье подорожало среднем на 30-50%, а курс национальной валюты снизился на 29%, пишет Смотрим.

Покрыть возросшие издержки можно, лишь увеличив цены на 60-70%, уверены производители. Как пояснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, на какао приходится не менее половины себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию.