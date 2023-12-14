Шоколад в России тоже подорожает

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта».
"Кружева жизни" от самарского Росреестра
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре состоится презентация документального фильма «Гейдаре Алиев. В России часть моей души»
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.89
-0.33
EUR 96.95
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Шоколад в России тоже подорожает

14 декабря 2023 12:46
125
Шоколад в России тоже подорожает

Российские производители шоколада предупреждают о скором повышении цен на продукцию. Данный шаг станет неизбежным из-за роста цен на какао-бобы, упаковку и транспортировку, а также из-за ослабления рубля.

Для производства шоколада в России используется импортное сырье. Стоимость какао на бирже значительно выросла на фоне мирового дефицита: последние три года урожай бобов был маленьким из-за погодных катаклизмов в Западной Африке, объяснил РБК президент кондитерской фабрики "Победа" Виталий Муравьев.

По словам управляющего подмосковной кондитерской фабрикой "Господарь" Сергея Сурмача, с начала 2023 года сырье подорожало среднем на 30-50%, а курс национальной валюты снизился на 29%, пишет Смотрим.

Покрыть возросшие издержки можно, лишь увеличив цены на 60-70%, уверены производители. Как пояснил исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков, на какао приходится не менее половины себестоимости шоколада, поэтому подорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к росту цен на готовую продукцию.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
84
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
172
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
464
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
485
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
507
Весь список