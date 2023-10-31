Шоколад в России подорожает

125

Ряд производителей шоколада в России уведомили торговые сети о предстоящем повышении цен. Об этом со ссылкой на представителей продавцов в комментарии РИА Новости рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По его словам, сети вместе с поставщиками обсуждают обоснованность каждого конкретного решения и работают над тем, чтобы избежать резкого одновременного роста цен.

Караваев напомнил, что шоколад остается очень популярным у российских потребителей, а категория кондитерских изделий остается одним из лидеров по продажам. При этом торговые сети намерены сохранить промо-акции и программы лояльности, а значит, привлекательные цены сохранятся для всех категорий покупателей, говорить о общем повышении пока не приходится, утверждает глава АКОРТ, пишет Лента.