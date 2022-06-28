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Шинная компания Michelin объявила об уходе из России

28 июня 2022 12:00
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Шинная компания Michelin объявила об уходе из России

Компания Michelin приняла решение о передаче деятельности в России локальному менеджменту.

Согласно пресс-релизу, который поступил в редакцию "РГ", шинный гигант работает над поиском лучшего решения для своих сотрудников.

Новая организация не будет связана со структурой и маркой Michelin.

Напомним, компания приостановила свою деятельность в РФ в марте этого года. Завод Michelin на производственной площадке Давыдово был открыт в 2004 году. Мощность предприятия составляет 1,5-2 миллиона шин в год, а объем инвестиций в производство и инфраструктуру оценивался в 130 миллионов евро.

В структуре всего концерна российское производство Michelin занимает 1%, доля продаж составляет 2% от общего объема. В то же время, по предварительным оценкам, решение может обойтись концерну в 250 миллионов евро.

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