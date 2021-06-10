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"Северный поток - 2": пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня

10 июня 2021 22:05
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Морская часть первой нитки газопровода "Северный поток - 2" технически завершена - уложенные морские секции газопровода соединены между собой.

Морская часть первой нитки газопровода "Северный поток - 2" технически завершена - уложенные морские секции газопровода соединены между собой. Пусконаладочные работы по заполнению трубы газом начнутся 11 июня, говорится в сообщении Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что 4 июня закончили трубоукладку, 10 июня сделали захлест - уложенные со стороны Германии и России морские секции газопровода соединены между собой. С 11 июня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

Необходимые пусконаладочные работы на первой нитки газопровода будут осуществлены "в течение следующих нескольких месяцев".

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки газопровода продолжаются. Работы ведутся в соответствии с необходимыми разрешениями, добавили в компании - операторе проекта.

 

Фото:   Nord Stream 2/Aксель Шмидт/ТАСС

Теги: газопровод пусконаладочные работы

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