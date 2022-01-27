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Сертификат IAF теперь можно получить в госучреждении в Самаре

27 января 2022 11:59
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Сертификат IAF теперь можно получить в госучреждении в Самаре

Отличная новость для компаний, стремящихся на международный рынок. С 2022 года ФБУ «Cамарский ЦСМ» выдает международные сертификаты соответствия IAF.

Сертификат соответствия нужен, чтобы подтвердить, что Система Менеджмента Качества отвечает требованиям международных стандартов. Сертификаты соответствия, выдаваемые ФБУ «Cамарский ЦСМ», признаются во ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, в том числе в Евросоюзе, США, Канаде, Китае, Японии, Австралии и всех странах - членах соглашения IAF. В настоящее время сертификация по IAF является добровольной, однако практически ВСЕ международные компания предъявляют требования по данной сертификации ко всем своим потенциальным и реальным партнерам.

Для справки: IAF – это глобальная ассоциация органов по аккредитации в области

оценки соответствия и других органов, заинтересованных в оценке

соответствия в сферах систем менеджмента, продукции, услуг, персонала

и других аналогичных программ оценки соответствия. Основная цель IAF заключается в функционировании и поддержании глобального Многостороннего соглашения о признании (IAF MLA), которое предоставляет возможность взаимного признания сертификатов, выданных органами по оценке соответствия, аккредитованными

подписантами IAF MLA, в целях международного признания сертификатов оценки соответствия. IAF также обеспечивает обучение, разрабатывает документы в целях гармонизации практики аккредитации и является форумом для обмена передовым опытом.

Все подробности можно узнать на сайте Центра https://samaragost.ru/ и по телефону 8(846)336-08-27

 

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