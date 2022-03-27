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Сербский экспорт в Россию снижается на фоне неясной ситуации из-за санкций, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника директора торгово-промышленной палаты Сербии Бояна Станича.

«Общий объем экспорта в РФ в 2021 году в размере 840,3 миллиона евро был на 5% больше объема 2020 года, который составил 800,2 миллиона. Отдельно за январь нынешнего 2022 года экспорт в РФ составил 71 миллион евро, что на 22% больше января 2021 года из-за влияния пандемии COVID-19», — заявил Станич.

Однако, по словам Станича, значительное число поставщиков приняли решение временно прекратить поставки продукции в Россию.

«На это влияет большая политическая неизвестность о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах. Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился», — заявил Станич.

Ранее стало известно, что фермеры из Эквадора из-за санкций не могут поставлять бананы в Россию.