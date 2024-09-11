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Сельское хозяйство оказалось сферой с самой быстро растущей зарплатой в Самарской области

11 сентября 2024 10:15
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Сельское хозяйство оказалось сферой с самой быстро растущей зарплатой в Самарской области

Аналитики hh.ru подвели итоги рынка труда за последний месяц и выяснили, что самой денежной сферой с точки зрения роста предлагаемого дохода в Самарской области оказалась сфера сельского хозяйства.

По состоянию на начало осени 2024 года зарплата в сфере сельского хозяйства Самарской области выросла на 84% по сравнению с прошлым годом и достигла 120 тыс. рублей. Таким образом, именно сельское хозяйство стало самой выгодной сферой с точки зрения динамики дохода в области. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата в Самарской области за год выросла на 28% до 59,7 тыс. рублей. Динамика зарплат по РФ в целом чуть более выраженная: +39%, доход порядка 69,4 тыс. рублей. 

Также быстрее обычного растёт предлагаемый доход для специалистов в сфере добычи сырья (+76%) до 116,9 тыс. рублей, для охранников (+63%) до 52,5 тыс., у работников автобизнеса (+61%) до 89 тыс., а также в сфере строительства (+59%) до 92,7 тыс.

А вот самая низкая динамика прироста зарплат в Самарской области наблюдается в вакансиях в сфере закупок (+3%) до 60,8 тыс. рублей, а также в сфере инвестиций и консалтинга: здесь работодатели нарастили доход лишь на 14% (до 82,8 тыс. рублей).

Также на рынке труда Самарской области у административного персонала наблюдается отрицательная динамика зарплаты: доход снизился на 9% (до 56 тыс. рублей).

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