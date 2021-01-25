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По мнению контрольного ведомства, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.
Счетная палата видит риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен
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Счетная палата видит риски дефицита продуктов питания из-за регулирования цен

25 января 2021 19:25
219
По мнению контрольного ведомства, производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.

Счетная палата РФ видит системные риски возникновения дефицита товаров, которые попали под регулирование цен, говорится в экономическом мониторинге ведомства, передает ТАСС.

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - отмечается в материалах Счетной палаты.

Производителям может быть не выгодно продавать свою продукцию по установленным ценам, а предложенной компенсации будет недостаточно, чтобы покрыть упущенную прибыль. В связи с этим производители могут перенаправлять товарные потоки на экспорт или на склад в ожидании отмены заморозки цен, поясняют авторы.

"Кроме того, существует вероятность возникновения ажиотажного спроса на товары по сниженным ценам, что спровоцирует дефицит и будет побуждать торговые сети и производителей поднимать цены, вопреки взятым на себя обязательствам. Во-вторых, после отмены ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами", - предупреждают в Счетной палате.

Опыт административного ограничения цен в предыдущие годы свидетельствует о том, что эти меры должны носить строго кратковременный характер, а правительству необходимо внимательно следить за ситуацией на рынке, чтобы при необходимости оперативно снять существующие ограничения, подчеркивают в ведомстве.

При этом, несмотря на стабилизацию цен, окончательный вывод об эффективности этих мер можно будет сделать после их снятия по итогам первого квартала 2021 года, резюмируют авторы.

 

Фото:   Михаил Почуев/ТАСС

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Комментарии

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Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
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Новости Тольятти
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
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22 января 2021  15:25
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели.
Совет директоров ТоАЗа «не успел» принять решение о выплате премий рабочим
Однако одобрить многомиллионные бонусы самим себе руководители управляющей организации ЗАО «Корпорация Тольяттиазот» до конца 2020 года все-таки успели. Новости Тольятти
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22 января 2021  09:49
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
В Тольятти объявлен зимний набор в творческие коллективы и студии КЦ «Автоград»
Юные и взрослые тольяттинцы могут попробовать свои силы в музыке, хореографии, цирковом искусстве, дизайне и архитектуре, вокальном и театральном мастерстве. Новости Тольятти
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