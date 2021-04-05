Счетная палата проверила расходы из регионального бюджета на борьбу с коронавирусом в 2020 году.

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Министерство здравоохранения Самарской области получило на эти цели из бюджета региона (с учетом поступлений из федерального бюджета), а также из резервного фонда губернатора Самарской области 7,5 млрд руб. (или 57% от общего объема денег, направленных на борьбу на Covid-19). Основную долю средств потратили на выплаты медицинским работникам (49%), покупку оборудования (19%) и лекарств (10%).

Аудиторы Счетной палаты установили, что стимулирующие выплаты в размере 430 тыс. руб. были начислены необоснованно, а 769,57 тыс. руб. медработникам не доплатили. Ряд медицинских организаций ошибочно начислили стимулирующие выплаты водителям специализированных бригад; назначили выплаты медработникам, не имея статуса covid-госпиталя и фактического наличия больных коронавирусом; не предоставили выплаты работникам, имеющим на них право; начислили выплаты не в полном объеме. Кроме того, в ряде случаев стимулирующие выплаты задержали на срок до двух месяцев.

Несколько нарушений обнаружили по итогам проверки закупок в медучреждениях — медицинское оборудование смонтировали и настроили фирмы без соответствующей лицензии или поставили без регистрационных удостоверений Росздравнадзора, или приняли не в соответствии с условиями контракта. Зафиксированы ошибки и при формировании начальной (максимальной) цены контракта при закупке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

В обсерваторе «Колос» неэффективно потратили деньги на оплату труда при отсутствии в обсерваторе лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории, и неправомерно расходовали средства на питание сотрудников обсерватора. Допущены нарушения закона о закупках в части приемки и оплаты невыполненных работ.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области (ТФОМС) не доплатил медучреждениям положенные деньги на тестирование пациентов и лечение от коронавируса. В связи с недофинансированием ТФОМС медицинских учреждений региона Правительство Самарской области в 2020 году потратило более 1 млрд руб. из областного бюджета на покупку лекарств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, пишет Другой Город.

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