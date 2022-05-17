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Санкции - не помеха: мясоптицекомбинат «Поволжский» повысил производительность благодаря нацпроект

17 мая 2022 15:09
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Благодаря внедрению инструментов «бережливого производства» на комбинате всего за полгода увеличили ассортимент продукции более чем на 30 позиций.

Все больше предприятий Самарской области внедряют на своих линиях принципы бережливого производства. Помогает государство. Результаты такой поддержки оценил еще один участник нацпроекта «Производительность труда» - Мясоптицекомбинат «Поволжский». 

Благодаря внедрению инструментов «бережливого производства» на комбинате всего за полгода увеличили ассортимент продукции более чем на 30 позиций: пельмени, манты, голубцы, колбаски... Помощь в этом оказал, абсолютно безвозмездно, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров уверен - сегодня необходимо сделать всё, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать и развиваться. На федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

В качестве образцовой выбрали линию колбасок с натуральной оболочкой и «чевабчичи». Здесь рабочий процесс ускорился почти в два раза. За смену стали производить больше продукции, при этом сохранив высокое качество и снизив себестоимость. Кроме того, после перепланировки появились свободные площади для нового оборудования, расширения производства и ассортимента продукции. В перспективе комбинат планирует воспользоваться льготным займом из Регионального Фонда развития промышленности (ГФРП СО), созданным по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова.

«Стандартизация операционных процедур, картирование и быстрая переналадка оборудования сократили общую продолжительность производственного процесса на 54%, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин. – Участие в нацпроекте в условиях санкций дает предприятиям возможность, внедряя методы бережливого производства, больше зарабатывать. Это отличный способ сделать упор на импортозамещение. Теперь продукция данного предприятия способна вытеснить с рынка конкурентов - зарубежных производителей, как по качеству, так и по цене».

Главный технолог МПК «Поволжский» Татьяна Петрова оценила все плюсы от участия в нацпроекте: «В первые месяцы этого проекта мы провели анализ производства, выявили проблемы, которые ранее не замечали, как производственники». 

Производственная площадка, действительно преобразилась. В цехах провели новую вентиляцию, установили камеру для разморозки мяса. Сократили потери за счёт снижения запасов на 75%. Это позволило повысить качество выпускаемой продукции. 

Помощь в лице нацпроекта оценил и директор МПК «Поволжский» Георгий Бахов. «У Правительства Российской Федерации и региона сейчас есть желание и возможность помогать малому бизнесу, и мы активно этой помощью воспользовались. Но государственная помощь - это не только шанс для предприятия и его развития, но это серьёзная ответственность. Если персонал будет не готов, к сожалению, эта помощь, энергозатраты будут потрачены впустую. Благодаря этому проекту, мы значительно поменяли технологии на своём производстве. Мы поставили такие задачи, о которых даже вчера и не думали. Теперь будем транслировать полученные навыки на всех производственных участках».  

 По данным министерства промышленности и торговли Самарской области на сегодня заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда» подали 180 предприятий губернии, 93 - уже добились заметных результатов, 1660 человек обучено инструментам бережливого производства.

«Конечная цель нацпроекта – за счет роста производительности труда каждого сотрудника повысить финансовые показатели предприятия в целом. Тогда предприятие сможет направлять больше средств на обучение персонала, увеличение заработной платы, расширение производства. Неизменно это повлечет за собой и рост налоговых отчислений, являющихся базой для развития всей социальной сферы», – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

 Кроме того, для реализации поставленных задач Правительством РФ и Самарской областью разработан комплекс мер господдержки. Так, участникам нацпроекта предоставляются льготный займ из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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