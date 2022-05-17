Санкции - не помеха: мясоптицекомбинат «Поволжский» повысил производительность благодаря нацпроект

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Все больше предприятий Самарской области внедряют на своих линиях принципы бережливого производства. Помогает государство. Результаты такой поддержки оценил еще один участник нацпроекта «Производительность труда» - Мясоптицекомбинат «Поволжский».

Благодаря внедрению инструментов «бережливого производства» на комбинате всего за полгода увеличили ассортимент продукции более чем на 30 позиций: пельмени, манты, голубцы, колбаски... Помощь в этом оказал, абсолютно безвозмездно, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области. Губернатор Дмитрий Азаров уверен - сегодня необходимо сделать всё, чтобы предприятия Самарской области продолжали стабильно работать и развиваться. На федеральном и региональном уровнях для этого создаются все условия.

В качестве образцовой выбрали линию колбасок с натуральной оболочкой и «чевабчичи». Здесь рабочий процесс ускорился почти в два раза. За смену стали производить больше продукции, при этом сохранив высокое качество и снизив себестоимость. Кроме того, после перепланировки появились свободные площади для нового оборудования, расширения производства и ассортимента продукции. В перспективе комбинат планирует воспользоваться льготным займом из Регионального Фонда развития промышленности (ГФРП СО), созданным по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова.

«Стандартизация операционных процедур, картирование и быстрая переналадка оборудования сократили общую продолжительность производственного процесса на 54%, - прокомментировал руководитель проекта РЦК Сергей Нуштин. – Участие в нацпроекте в условиях санкций дает предприятиям возможность, внедряя методы бережливого производства, больше зарабатывать. Это отличный способ сделать упор на импортозамещение. Теперь продукция данного предприятия способна вытеснить с рынка конкурентов - зарубежных производителей, как по качеству, так и по цене».

Главный технолог МПК «Поволжский» Татьяна Петрова оценила все плюсы от участия в нацпроекте: «В первые месяцы этого проекта мы провели анализ производства, выявили проблемы, которые ранее не замечали, как производственники».

Производственная площадка, действительно преобразилась. В цехах провели новую вентиляцию, установили камеру для разморозки мяса. Сократили потери за счёт снижения запасов на 75%. Это позволило повысить качество выпускаемой продукции.

Помощь в лице нацпроекта оценил и директор МПК «Поволжский» Георгий Бахов. «У Правительства Российской Федерации и региона сейчас есть желание и возможность помогать малому бизнесу, и мы активно этой помощью воспользовались. Но государственная помощь - это не только шанс для предприятия и его развития, но это серьёзная ответственность. Если персонал будет не готов, к сожалению, эта помощь, энергозатраты будут потрачены впустую. Благодаря этому проекту, мы значительно поменяли технологии на своём производстве. Мы поставили такие задачи, о которых даже вчера и не думали. Теперь будем транслировать полученные навыки на всех производственных участках».

По данным министерства промышленности и торговли Самарской области на сегодня заявки на участие в нацпроекте «Производительность труда» подали 180 предприятий губернии, 93 - уже добились заметных результатов, 1660 человек обучено инструментам бережливого производства.

«Конечная цель нацпроекта – за счет роста производительности труда каждого сотрудника повысить финансовые показатели предприятия в целом. Тогда предприятие сможет направлять больше средств на обучение персонала, увеличение заработной платы, расширение производства. Неизменно это повлечет за собой и рост налоговых отчислений, являющихся базой для развития всей социальной сферы», – отмечает министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Кроме того, для реализации поставленных задач Правительством РФ и Самарской областью разработан комплекс мер господдержки. Так, участникам нацпроекта предоставляются льготный займ из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

Фото: департамент информационной политики СО