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Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях

11 июня 2021 13:51
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Самозанятым Самарской области помогут с профессиональным продвижением проектов в соцсетях

Самозанятые нашего региона, зарегистрированные в системе «Мой налог» в 2021 году, смогут претендовать на получение новой пакетной услуги от центра поддержки предпринимательства «Мой Бизнес». Теперь пользователям специального налогового режима доступно профессиональное продвижение их проектов в социальных сетях. 

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный Президентом страны Владимиром Путиным. Благодаря этой работе в регионе создается благоприятный деловой климат, формируются комфортные условия для развития малого бизнеса и самозанятых граждан, делающих первые шаги в предпринимательстве. 

Стратегия лидерства, обозначенная Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым – в поддержке инициативных людей, развивающих свои проекты. «Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», - отмечал в своем Послании глава региона. 

Специальный пакет услуг для самозанятых разработан по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Услуга даст возможность сформулировать поэтапную стратегию развития аккаунтов начинающего предпринимателя в социальных сетях, определить основные цели и задачи продвижения, установить контакт с целевой аудиторией и настроить продажи. 

«Новая пакетная мера поддержки самозанятых, которую мы запускаем, позволит получателю увеличить число подписчиков в соцсетях и, как результат, повысить объемы продаж через этот канал коммуникации с клиентами. Наша услуга будет способствовать развитию проекта в целом, стимулировать разработку новых продуктов и освоение дополнительных направлений в своем деле. Самозанятые научатся профессионально работать с клиентами онлайн и в полной мере использовать интернет-инструменты для продвижения своего бизнеса», - рассказал о новой мере поддержки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В состав пакета «Профессиональное продвижение в социальных сетях» входят такие услуги, как стартовая консультация маркетолога, разработка индивидуального плана развития бизнеса, визуальное оформление аккаунта проекта в социальной сети, промо-фотосессия для проекта от профессионального фотографа, проведение тестовой рекламной кампании в социальной сети, разработка контент-стратегии для аккаунта от практикующих smm-специалистов и маркетинговых агентств.

Услуга доступна только новым - зарегистрированным в 2021 году - плательщикам налога на профессиональный доход. Консультации в рамках данной меры господдержки можно получить как в очном формате — на индивидуальных встречах с экспертами и специалистами, так и заочно (по запросу). Подать заявку на получение новой меры и узнать о других инструментах  поддержки самозанятых можно на сайте mybiz63.ru.

Фото: Pixabay.com

Теги: Акценты В центре внимания нацпроект продвижение самозанятость соцсети

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