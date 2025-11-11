Я нашел ошибку
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Самозанятые получат дополнительные социальные гарантии и права

11 ноября 2025 11:04
172
самозанятые получат дополнительные социальные гарантии и права

Самозанятые россияне, работающие через цифровые платформы, получат дополнительные социальные гарантии и права с 2026 года. Новый закон «О платформенной экономике», который вступит в силу в октябре 2026 года, установит четкие правила работы для всех участников рынка — от крупных маркетплейсов до курьеров и таксистов. Об этом «Известиям» 11 ноября рассказала заместитель начальника юридического отдела «Консоли» Арина Юсупова.

Законопроект призван защитить права самозанятых, которые до сих пор оставались наиболее уязвимой категорией в стремительно растущей платформенной экономике. Вклад цифровых платформ в ВВП России к середине 2025 года приблизится к 20%, при этом оборот десяти крупнейших из них достиг 8 трлн рублей в 2024 году.

«Ключевым изменением станет право самозанятых самостоятельно выбирать заказы и отказываться от нежелательных заданий. Платформы будут обязаны начислять оплату за каждый заказ отдельно, что исключит практику накопления нескольких заданий с единой выплатой. Также с самозанятых нельзя будет требовать оказания услуг, не прописанных в заказе», — пояснила эксперт.

Для бизнеса новые правила означают ужесточение контроля за оформлением отношений с самозанятыми. Налоговые органы получат полномочия строго следить за случаями подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Требования к курьерам соблюдать строгий ежедневный график будут рассматриваться как признак трудовых отношений.

«Цифровые платформы и маркетплейсы будут обязаны обеспечить полную прозрачность условий сотрудничества. В их обязанности войдет заблаговременное информирование исполнителей обо всех деталях заказа, включая сроки, содержание работы и размер оплаты. Также платформы должны будут установить перечень работ, для выполнения которых запрещено привлекать несовершеннолетних исполнителей», — указала специалист.

До октября 2026 года у всех участников рынка есть время привести свои процессы в соответствие с новыми требованиями. Владельцам платформ предстоит масштабная работа по обновлению договоров, а компаниям — пересмотреть модели работы с фрилансерами. Для самозанятых эти изменения означают переход к более защищенной и предсказуемой работе на цифровых платформах.

Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
178
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
202
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
154
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
685
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
10 ноября 2025  13:42
РКС-Самара» продолжают замену труб на Главном Безымянском коллекторе
576
