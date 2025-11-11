самозанятые получат дополнительные социальные гарантии и права

172

Самозанятые россияне, работающие через цифровые платформы, получат дополнительные социальные гарантии и права с 2026 года. Новый закон «О платформенной экономике», который вступит в силу в октябре 2026 года, установит четкие правила работы для всех участников рынка — от крупных маркетплейсов до курьеров и таксистов. Об этом «Известиям» 11 ноября рассказала заместитель начальника юридического отдела «Консоли» Арина Юсупова.

Законопроект призван защитить права самозанятых, которые до сих пор оставались наиболее уязвимой категорией в стремительно растущей платформенной экономике. Вклад цифровых платформ в ВВП России к середине 2025 года приблизится к 20%, при этом оборот десяти крупнейших из них достиг 8 трлн рублей в 2024 году.

«Ключевым изменением станет право самозанятых самостоятельно выбирать заказы и отказываться от нежелательных заданий. Платформы будут обязаны начислять оплату за каждый заказ отдельно, что исключит практику накопления нескольких заданий с единой выплатой. Также с самозанятых нельзя будет требовать оказания услуг, не прописанных в заказе», — пояснила эксперт.

Для бизнеса новые правила означают ужесточение контроля за оформлением отношений с самозанятыми. Налоговые органы получат полномочия строго следить за случаями подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Требования к курьерам соблюдать строгий ежедневный график будут рассматриваться как признак трудовых отношений.

«Цифровые платформы и маркетплейсы будут обязаны обеспечить полную прозрачность условий сотрудничества. В их обязанности войдет заблаговременное информирование исполнителей обо всех деталях заказа, включая сроки, содержание работы и размер оплаты. Также платформы должны будут установить перечень работ, для выполнения которых запрещено привлекать несовершеннолетних исполнителей», — указала специалист.

До октября 2026 года у всех участников рынка есть время привести свои процессы в соответствие с новыми требованиями. Владельцам платформ предстоит масштабная работа по обновлению договоров, а компаниям — пересмотреть модели работы с фрилансерами. Для самозанятых эти изменения означают переход к более защищенной и предсказуемой работе на цифровых платформах.