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Самарцы в пандемию оценили доход для сведения концов с концами

14 июля 2021 13:49
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Самарцы в пандемию оценили доход для сведения концов с концами

Российским домохозяйствам, чтобы свести концы с концами, нужно хотя бы 61 тыс. руб. — на 2,5 тыс. больше, чем два года назад, подсчитал Росстат на основе масштабного опроса. Без финансовых затруднений живет около четверти семей.

Те или иные финансовые затруднения (небольшие или значительные) испытывают 75,7% домохозяйств в России, тогда как 24,3% домохозяйств легко могут свести концы с концами при покупке самого необходимого, показало масштабное исследование Росстата «Комплексное наблюдение условий жизни населения» за 2020 год.

Ситуация по этому параметру улучшилась по сравнению с 2018 годом (исследование проводится два раза в год), когда 79,5% семей испытывали трудности с покупкой самого необходимого. В 2016 году таких домохозяйств было 84,6%.

Опрос населения во всех регионах проводился в октябре—ноябре 2020 года с охватом более 100 тыс. домохозяйств, а полные его результаты статслужба разместила в июне 2021 года. Вопросы покрывают такие сферы, как бытовые условия проживания, условия труда, здоровье и медицинское обслуживание, дети, образование, обращение в госорганы и т.д.

Исследование репрезентативно для всех частных домохозяйств России, единицей анализа является домохозяйство (которое может состоять и из одного человека). Надежный ответ на вопрос, сколько всего в России домохозяйств, может дать только общенациональная перепись населения (пройдет осенью 2021 года). Предыдущая перепись 2010 года показала, что в России 54,6 млн частных домохозяйств, сообщает РБК.

 

Теги: доход пандемия семья

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