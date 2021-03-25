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Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации

25 марта 2021 11:13
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Самарцы стали реже жаловаться на микрофинансовые организации

В 2020 году количество жалоб на работу микрофинансовых организаций (МФО), поступивших от жителей Самарской области в Банк России, сократилось на 25% по сравнению с 2019 годом.

«Стало, в частности, меньше обращений граждан, касающихся неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций по взысканию задолженности, жалоб на отказы в реструктуризации или рефинансировании займов, – отмечает управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Марина Мясникова. – Очень важно, чтобы жители региона понимали, что любые заёмные средства — это большая ответственность. Микрофинансовая организация сможет выручить, если срочно нужна небольшая сумма на несколько дней, которую вы сможете отдать, например, после получения зарплаты. Кроме того, перед тем, как брать заём, нужно убедиться, что МФО работает легально и состоит в реестре Банка России – это можно сделать на сайте Банка России».

В целом количество обращений из Самарской области в 2020 году снизилось на 6%. В основном граждане жаловались на кредитные организации и страховые компании. Из-за пандемии жители в том числе поднимали вопросы по предоставлению и аннулированию кредитных каникул, несогласия с условиями реструктуризации, сообщает cbr.ru.

Фото: Pixabay.com

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