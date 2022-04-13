Самарцы стали чаще интересоваться финансовыми показателями компаний, в которых работают

106

За последний год самарцы стали чаще следить за финансовыми показателями своих работодателей, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob .

52% самарцев следят за финансовыми показателями компании, в которой работают сейчас. Каждый третий (31%) не делает этого, потому что не владеет соответствующими навыками. Еще 17% знают, как отслеживать доходы, прибыль и другие финансовые показатели своего работодателя, однако не интересуются ими. Как правило, свою позицию опрошенные объясняют нежеланием глубоко вникать в то, что не оказывает прямого влияния на их зарплату: «Я все равно получаю только оклад».



За финансовыми показателями своего работодателя чаще всего следят опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (60%), а тех, кто не умеет этого делать, больше всего среди самарцев с доходом менее 50 тыс. руб. (44%). При этом мужчины интересуются финансовой ситуацией в своей компании чаще женщин (55% против 51%).



Время проведения: 5—11 апреля 2022 года