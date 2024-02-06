Самарцы оценили доступность работы с высокой зарплатой

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В топ-3 городов-миллионников по доступности работы с высокой зарплатой — Москва, Красноярск, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Соискатели, живущие в мегаполисах, в январе 2024 года оценили доступность хорошей работы по 5-балльной шкале. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 10000 представителей экономически активного населения 16 городов-миллионников.

Представители экономически активного населения из Самары оценили доступность работы с высокой зарплатой на 2,42 балла. С 2022 года этот показатель остался неизменным.

Найти высокооплачиваемую работу легче всего в Москве: доступность трудоустройства по специальности жители столицы оценили в среднем на 3 балла из 5. Нужно заметить, что оценки этого показатели среди населения мегаполисов не очень высоки. Однако за 2 года практически всем городам-миллионникам удалось их улучшить. Так, в Москве средний балл доступности высокооплачиваемой работы с 2022 года вырос на 7%.



Второе мест в рейтинге мегаполисов поделили Красноярск и Санкт-Петербург: представители экономически активного населения из этих городов оценили доступность работы с высокой зарплатой в среднем на 2,81 балла. В топ-3 также вошел Екатеринбург со средней оценкой 2,67 балла.



Самый высокий прирост показателя доступности хорошей работы показали Ростов-на-Дону, Краснодар и Волгоград: +15% за 2 года. Впрочем, Волгоград по-прежнему на последнем месте рейтинга. Здесь найти высокооплачиваемую работу труднее, чем в других мегаполисах.



Место проведения опроса: Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск

Время проведения: 12 января — 2 февраля 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население крупных городов России старше 18 лет

Размер выборки: 10000 респондентов — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников