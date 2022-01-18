Самарцы откладывают на пенсию в среднем 9,6 тыс. рублей в месяц

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5,9% самарцев сегодня регулярно откладывают деньги на пенсию, выяснил СберНПФ, опросив более 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек. При этом еще 9,8% жителей Самары рассматривают для себя перспективу начать копить на пенсию в ближайшие 3-5 лет.

Чаще всего о финансовой стороне жизни на пенсии думают люди в возрасте 50-60 лет (в этой группе накопления делают 8,5% респондентов, вдвое больше, чем среди 18-30-летних), а также россияне, характеризующие свой уровень дохода как «могу купить новый автомобиль, но не квартиру» (11,8%).

В Самаре сегодня целенаправленно копят на пенсию 5,9% горожан. Еще 9,8% самарцев собираются начать откладывать деньги на пенсию в ближайшие годы. Это один из самых высоких показателей по стране, Самара входит в топ-10 российских городов, жители которых чаще других собираются начать заботиться о будущем после окончания трудовой карьеры.

Россияне копят или собираются в ближайшее время начать откладывать на пенсию в основном из-за неуверенности в том, что выплат от государства им хватит на комфортную жизнь. Так думают более половины респондентов (51,4%). 41% опрошенных не хотели бы снижать свой привычный уровень жизни после выхода на пенсию, а 5,5% создают себе возможность не работать после окончания основной карьеры. 2,6% респондентов делают всё возможное, чтобы не обременять детей.

В среднем россияне, которые заботятся о собственных накоплениях на пенсию, откладывают на эти цели 7,4 тыс. рублей в месяц. Мужчины (8,6 тыс. рублей) сберегают больше женщин (6,3 тыс. рублей), а зрелые респонденты (40-50 лет — по 10,1 тыс. рублей в месяц), больше молодёжи (18-30 лет, откладывают по 7,4 тыс. рублей). Самарцы откладывают на пенсию больше, чем в среднем по стране — в среднем по 9,6 тыс. рублей в месяц.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Согласно ответам респондентов, которые копят на пенсию, основным инструментом формирования таких сбережений являются рублевые банковские вклады (74,8%). Почти четверть опрошенных, из числа целенаправленно откладывающих на пенсию (23,6%), придерживаются самой консервативной тактики — держат дома «наличку». На третьем месте по популярности — вложения в недвижимость с целью ее перепродажи (13%). Услугами НПФ сегодня пользуются чуть более 5%, еще примерно столько же формируют пенсионные накопления с помощью накопительного страхования или ПИФов. Но мы видим, что число людей, пользующихся пока еще «альтернативными» инвестиционными и накопительными инструментами, неуклонно растет».

Александр Зарецкий, генеральный директор СберНПФ:

«По данным исследования, число россиян, откладывающих на пенсию, за 2021 год выросло. Так, в четвертом квартале 2020 года их доля составляла 6,3% от общего количества жителей нашей страны, а за аналогичный период 2021-го — уже 7,7%. Сегодня НПФ предлагают клиентам удобные инструменты и сервисы, которые позволят не снижать уровень жизни после выхода на пенсию. Один из них — цифровая «Пенсионная витрина» в СберБанк Онлайн (вкладка «Пенсии», «Пенсия и сервисы СберНПФ»). Она показывает персональный размер пенсии пользователя на сегодняшний день, помогает скорректировать свое финансовое поведение и подключить инструмент для долгосрочных накоплений — индивидуальный пенсионный план. За год нашу «Пенсионную витрину» посетило 17,4 млн. россиян».