Самарцы купили в 2021 году ювелирных украшений на 4,4 млрд рублей

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Аналитический центр SOKOLOV совместно с Федеральной пробирной палатой (ФПП), Росстатом, ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВФ, Сбер Индексом о транзакциях, McKinsey, Euromonitor International, Online Market Intelligence и на основе собственных исследований продаж выяснил, что в 2021 году челябинцы купили в 2021 году ювелирных украшений на 4,4 млрд рублей, средний чек вырос на 7% до 5606 рублей.

По данным Аналитического Центра SOKOLOV, ювелирный рынок Самарской области в 2021 году вырос на 24%. Регион вошел в топ-20 субъектов РФ по объемам продаж украшений, заняв в нем 15 место.

Всего в Самарской области в 2021 году продано украшений на 4,4 млрд рублей, средний чек вырос на 7% до 5606 рублей.

Весь розничный ювелирный рынок России в 2021 году, по данным Аналитического Центра SOKOLOV, в денежном выражении вырос на 27% относительно 2020 года и достиг 301 млрд. руб. При этом, в натуральном выражении рынок вырос всего на 4%. По сравнению с допандемийным 2019 годом рынок вырос на 22% в деньгах и сократился на 16% в весе произведенных ювелирных изделий.

Рост рынка в денежном выражении обусловлен увеличением цен в ювелирной рознице в 2021 году на 22% к прошлому году и на 45% к 2019. Произошло это из-за скачка до исторического максимума биржевых цен на золото в конце 2020 года. Средний чек при этом за минувший год вырос всего на 4% до 5625 рублей в связи с ростом доли в продажах недорогих серебряных изделий до 75%.

В структуре выручки ювелирных ритейлеров 62% приходится на изделия из золота, в том числе 28% - на изделия с бриллиантами, 8% - с полудрагоценными вставками, 17% - на украшения без вставок или с искусственными камнями и 9,5% - на цепочки. На украшения из серебра приходится 33% выручки. 5% занимают часы.

«Ключевым трендом ювелирного рынка в минувшем году стал стремительный рост онлайн-продаж, - говорит Артем Соколов, управляющий партнер ювелирного бренда SOKOLOV. – Доля e-commerce в ювелирной рознице выросла с 9% в начале 2020 года до 17% к концу 2021 года и достигла 52 млрд рублей (рост 69%). Эффективная омниканальная коммуникация с клиентом станет, на наш взгляд, ключевым конкурентным преимуществом в наступившем году наряду с ростом значимости экологической и социальной ответственности производителей и продавцов».

По экспертной оценке Аналитического центра SOKOLOV, динамика роста рынка в 2022 году снизится до 10-15%, а объем рынка достигнет 330-335 млрд рублей».

Аналитический центр SOKOLOV агрегирует сведения Федеральной пробирной палаты (ФПП), Росстата, ЦБ РФ, Минэкономразвития, МВФ, отчеты Сбер Индекса о транзакциях, McKinsey, Euromonitor International, Online Market Intelligence и собственные исследования продаж.

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