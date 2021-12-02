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Самарцам для счастья нужно 158 тыс. рублей в месяц, это меньше, чем в прошлом

2 декабря 2021 09:43
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Самарцам для счастья нужно 158 тыс. рублей, это меньше, чем в прошлом

Перед новым годом денег для счастья нужно больше, чем в майские праздники.

Жителям Самары для счастья нужно 158 тыс. рублей, по данным Исследовательского центра SuperJob на ноябрь. Это самая маленькая сумма среди российских городов-миллионников. В мае у горожан эта сумма равнялась 155 тыс. рублей, а в январе этого года – 160 тыс. рублей. Стоит отметить, что в Самаре счастье в денежном выражении для жителей города по сравнению с 2019 и 2018 г.г. стало дешевле на 12-15 тыс. рублей, когда люди озвучивали желаемые 170 и 173 тыс. рублей соответственно.

Среднестатистическому россиянину для счастья сегодня нужно 178 тыс. руб. в месяц. Дороже счастье оценивали лишь в 2017 году (184 тыс. руб. в месяц). В мае этого года запросы были чуть скромнее (173 тыс. руб.).

Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам, почти на треть: 203 и 155 тыс. руб. соответственно. Запросы молодежи до 24 лет скромнее, чем у более зрелых россиян (126 тыс. руб. в месяц). Те, кто зарабатывает до 30000 руб. в месяц, в среднем оценили счастье в 110 тыс. руб. Запросы россиян с доходом от 80000 тыс. руб. более существенны — 228 тыс. руб.

Среди жителей российских мегаполисов самые высокий финансовый аппетит — у москвичей: им для счастья нужно 228 тыс. руб. в месяц. На втором месте — Владивосток (204 тыс. руб.), на третьем — Ростов-на-Дону (198 тыс. руб.). В топ-5 также Санкт-Петербург и Екатеринбург (192 и 186 тыс. руб. соответственно). Больше всего финансовые аппетиты по сравнению с маем выросли в Омске (+11%, 171 тыс. руб.) и Новокузнецке (+9%, 165 тыс. руб.). А вот в Рязани запросы за 7 месяцев снизились на 3%, город на предпоследней строке рейтинга (140 тыс. руб.). Самые скромные же ожидания — у оренбуржцев, для счастья им нужно в среднем 138 тыс. руб. в месяц.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе и из Самары.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 559
Время проведения: 1—29 ноября 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 2500 респондентов — в общем опросе; 19500 респондентов в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов

Теги: Опрос

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