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Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить

17 марта 2021 20:10
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Самарскую птицефабрику в селе Обшаровка могут возродить

В среду, 17 марта, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочий день в Приволжском районе. На расширенном совещании, в котором в режиме ВКС приняли участие жители всех поселений района, обсудили перспективные планы по строительству соцобъектов, дорожной инфраструктуры, а также были обозначены пути решения вопросов, волнующих жителей района. Чтобы здесь же, на месте, находить пути решения возникающих вопросов, во встрече приняли участие руководители ряда министерств и депутаты Губернской Думы. 

«В 2018 году мы вместе утвердили долгосрочную Стратегию социально-экономического развития региона. Перед тем, как это сделать, мы утвердили Стратегии развития каждого муниципального образования, и Приволжский район здесь – не исключение, – отметил Дмитрий Азаров. – Прошлый год заставил откорректировать некоторые позиции, мы с вами увидели, как быстро меняется мир, как появляются новые вызовы, на которые нужно отвечать. Конечно, при корректировке Стратегии развития региона мы учитывали и те изменения, которые претерпели национальные проекты».

Глава региона подчеркнул, что сегодня крайне важно отфиксировать результаты реализации Стратегии, которая синхронизирована с национальными проектами и приоритетными программами, чтобы выявить проблемные моменты, понять, нужна ли корректировка планов, как эффективнее решить задачи, которые ставят жители.

«Нацпроекты – это наш шанс многое сделать для людей. Мы не имеем права этим шансом не воспользоваться, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Все вы знаете, что таких темпов строительства школ, детских садов, больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, дорог и мостовых переходов не было по многим территориям никогда».

Докладывая о ходе реализации Стратегии социального-экономического развития муниципалитета, глава Приволжского района Евгений Богомолов отметил, что Стратегия разделена на несколько направлений, первое из которых – устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий.

 Агропромышленный комплекс – ведущий сектор экономики района: в 2020 году валовой сбор зерна в чистом весе составил 97 тысяч тонн (132% к плановому заданию).  Картофеля собрано 28,7 тысяч тонн, овощей – 29,4 тысяч тонн. Произведено сои без малого 30 тысяч тонн, подсолнечника – 24 тысячи тонн. Кроме того, в животноводческой отрасли произведено 10 тысяч 177 тонн молока, мяса – 3 тысячи 560 тонн.

«Произведено продукции в действующих ценах на 3 миллиарда 973 миллиона рублей. Ожидается получить 676 миллионов рублей прибыли, это на 427 миллионов рублей больше, чем в 2019 году», – добавил глава района.

     Чтобы и дальше развивать сельское хозяйство ускоренными темпами, в районе благодаря поддержке Губернатора ведется работа по реконструкции оросительных систем и развитию инфраструктуры АПК. Так, в планах на 2021-2023 годы строительство, реконструкция и восстановление Спасской оросительной системы, строительство комплекса по сортировке, сушке и очистке зерна, реконструкция помещений для хранения зерна на 20 тысяч тонн в ООО «Возрождение-1», строительство комплекса по очистке, сушке зерна и сои на 5 тысяч тонн в ИП Цирулев, строительство хранилища для хранения яблок на 5 тысяч тонн в ООО «Сад».

Чтобы сделать село более привлекательным, в Приволжском районе ведется строительство жилья, благоустройство общественных и дворовых территорий, модернизация улично-дорожной сети. В планах на текущий год – ремонт тротуаров по улицам Волжская и Парковая в селе Приволжье по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благоустройство 10 дворовых территорий и 5 общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам Евгения Богомолова, в числе первостепенных задач на ближайшие годы также провести реконструкцию канализационных очистных систем, которых в районе 4, отремонтировать значительную часть сетей водоснабжения и водоотведения.

Второе направление – повышение инвестиционной привлекательности, создание комфортных условий для ведения бизнеса в районе. Так как большая часть предпринимателей Приволжского – представители малого и среднего бизнеса, планируется открыть центр поддержки МСП «Мой бизнес».

Еще одно направление Стратегии – развитие социокультурной среды, модернизация сферы здравоохранения, образования, туризма и спорта. Для этого в районе продолжится строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов, пополнения автопарка Приволжской ЦРБ, создание спортивных площадок, физкультурно-оздоровительных комплексов, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Дмитрий Азаров попросил Евгения Богомолова подробнее остановиться на показателях, которых не удалось достичь, чтобы выработать пути преодоления отставания – например, в вопросе уменьшения безработицы. По состоянию на начало года безработица в Приволжье выросла с 2,2% до 2,7%. Причина – закрытие нескольких личных подсобных хозяйств.

«У вас в Стратегии заявлено, что одна из ключевых целей – снижение безработицы. Коллеги, если мы ставим перед собой приоритетные задачи, необходимо их контролировать и решать», – отметил Дмитрий Азаров.

Чтобы увеличить количество работающего население, а, следовательно, улучшить уровень жизни всего Приволжского района, Губернатор предложил сделать упор на развитие животноводства, которое, в отличие от растениеводства, не зависит от времени года и погодных условий, функционирует круглогодично. Один из перспективных проектов – возрождение птицефабрики в селе Обшаровка.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Абашин доложил, что недавно у птицефабрики появился инвестор, который уже делает первые шаги по восстановлению предприятия.

«Почему не позвали инвестора на совещание? Он бы нам рассказал о своих планах, проблемах, проговорили, чем мы можем помочь, – задал вопрос Глава региона. – Поручаю провести целевое совещание по птицефабрике – организовывайте. Давайте посмотрим, что надо сделать по инфраструктуре, инженерным коммуникациям, какие меры дополнительной экономической поддержки можем оказать».

С проблемными вопросами к Главе региона обратились жители и предприниматели района.  Так, вопрос, волнующий всех жителей Приволжского района, задала руководитель группы «Серебренный волонтер», пенсионер Зоя Артамонова. Она поинтересовалась о дальнейших планах по восстановлению усадьбы Самариных.

Напомним, что в 2019-2020 годах многое уже сделано для благоустройства территории Усадьбы Самариных. Средства выделялись по национальному проекту «Жилье и городская среда» и губернаторскому проекту «СОдействие». После масштабных работ территория полностью преобразилась, на волжском берегу появился променад.  

«Нам очень приятно, что вы участвуете в восстановлении Самаринской усадьбы. Спасибо, что помогли восстановить территорию: теперь там проходит областной фестиваль серебряных волонтеров «Волга. Добро. Серебро», – обратилась к Дмитрию Азарову Зоя Артамонова. – Очень хотелось бы восстановить сохранившееся здание «людской», где жила прислуга семьи Самариных. Дмитрий Игоревич, просим вас помочь».

Женщина подчеркнула: серебряные волонтеры Приволжья не останутся в стороне, помогут с благоустройством и проведением работ.

Дмитрий Азаров заверил, что средства на восстановление уникального здания будут найдены, главное – оперативно завершить разработку проектно-сметной документации. Задачу справиться с этой работой в кратчайшие сроки Губернатор поставил администрации района и министерству строительства.

Восстановления еще одного важного объекта ждут в Обшаровке. Ремонт необходим местному Дому Культуры, который, по словам жительницы села, он уже много лет в аварийном состоянии. Глава района Евгений Богомолов пояснил, что смета на проведение работ готова, затраты на ремонт составят 38 миллионов рублей. К решению вопроса Глава региона подключил министра культуры региона Татьяну Мрдуляш для перспективного включения объекта в нацпроект «Культура».

Жители сразу нескольких населенных пунктов Приволжского района обратились по вопросу обеспечения качественной питьевой водой населения. В том числе – жители Федоровки, Екатериновки и Обшаровки. Общая проблема жителей этих сел – высокая степень износа коммуникаций, из-за которой часто случаются перебои с водой.

«Сложный вопрос во многих территориях, особенно в Южных. Но это не значит, что он нерешаемый. И по ряду территорий находим варианты решения, – отметил Губернатор. – Александр Михайолвич Мордвинов (министр энергетики и ЖКХ), вместе с главой района готовьте предложения. Часть вопроса снимет строительство станции водоподготовки. Давайте этот вопрос проработаем, потому что люди обращаются, жалобы есть, проблемы есть. Надо концентрироваться на этой работе, и несмотря ни на что находить средства на проектирование».

Подводя итоги совещания, Дмитрий Азаров поручил главе района вместе с жителями вновь проанализировать первые итоги реализации Стратегии района, сформировать перечень наиболее трудных, финансовоемких задач.

«Несмотря на сложности, с которыми сталкиваемся, необходимо создавать заделы, чтобы те задачи, те наказы, которые определяют люди, были решены», – резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото pixabay.com

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