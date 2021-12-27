Самарской области будет направлено почти 975 млн рублей из федерального бюджета на ремонт 22-х школ

178

Правительство РФ распределило между регионами предусмотренные в федеральном бюджете на 2022-2024 годы средства на капитальный ремонт школ.

Самарской области на эти цели будет направлено 899 768,7 тыс. рублей в 2022 году, 75 159,0 тыс. рублей в 2023 году. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский. Решение о выделении средств региону было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский уточнил, что средства будут направлены на капитальный ремонт 22-х школ почти всех районов Самарской области. В списке – в основном школы в сельских населенных пунктах, по четыре школы будут отремонтированы в Тольятти и в Октябрьске.

Леонид Симановский отметил: «Подготовить и запустить масштабную пятилетнюю программу ремонта школ с федеральной поддержкой во всех регионах страны – такое поручение дал Президент России Владимира Владимировича Путина на июньском съезде «Единой России». Тогда Президент обратил внимание на то, что федеральные средства ежегодно выделяются регионам на строительство новых школ, но ведь и действующие школы нельзя забывать – многие нуждаются в модернизации и обновлении учебной базы, и здесь также необходима поддержка регионам. Причем акцент должен быть сделан на сельские школы – все школьники должны учиться в равных условиях независимо от места жительства. Правительством с участием «Единой России» Программа была оперативно подготовлена, и сейчас после принятия федерального бюджета Правительство совместно с нашей парламентской Комиссией распределило по регионам зарезервированные там средства на ремонт школ на 2022-2023 годы.

Выделенные Самарской области с учетом проведенного руководством области тщательного анализа состояния школ в регионе почти 975 млн рублей федеральной поддержки помогут провести капремонт в 22-х школах области, обеспечить комфортными, качественные условиями учебы более 12000 школьников. Программа капремонта школ в области будет продолжена, мы с руководство области и поддержке «Единой России» постараемся привлечь необходимые федеральные средств, чтобы как можно быстрее отремонтировать все нуждающиеся в этом школы области. Реализация Программы будет идти под контролем губернатора Дмитрия Игоревича Азарова и регионального отделения «Единой России».»