Самарское УФНС объявило о сокращении почти 1500 человек

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Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области известило службы занятости о предстоящем сокращении почти полутора тысяч сотрудников вследствие масштабной реорганизации ведомства. Не все из них в итоге будут в самом деле уволены, но в любом случае этот процесс вряд ли станет безболезненным.

Как ранее писало «Самарское Обозрение», в результате реорганизации в структуре УФНС осталось 12 межрайонных инспекций, тогда как до реформы их насчитывалось 19, а помимо межрайонных действовали также городские инспекции. Часть инспекций пришлось сократить, объединив некоторые из них.

В областном министерстве труда, занятости и миграционной политики «Самарскому Обозрению» сообщили, что в рамках оптимизации предстоит высвобождение 1452 человек. Хотя в ведомстве и оговариваются, что «работодатель, представляя сведения о предполагаемом высвобождении работников, не всегда осуществляет их фактическое сокращение.

«Численность фактически высвобождаемых работников может значительно отличаться от заявленной численности, так как предприятие, ориентируясь на текущую ситуацию, лишь предполагает, что дальнейшее развитие будет включать в себя в том числе и оптимизацию персонала», – пояснили в минтруда в ответ на запрос «Самарского обозрения».

По информации же областного УФНС, высвобождаемым сотрудникам предлагается трудоустройство в новой организационной структуре, сформированной в рамках мероприятий по модернизации, сообщает Обозрение.

«В первую очередь сокращаются свободные вакансии, стараются не трогать людей. Но, тем не менее, при сокращении это неизбежно. Будут и обиды, и недовольные, в основном это коснется сельских районов, но тут ничего не поделаешь. Могу только сказать, что каких-то массовых сокращений не предвидится», – цитирует «Самарское обозрение» председателя общественного совета при УФНС Александра Бахмурова.