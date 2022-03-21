Самарский завод «Авиакор» начинает работу над новым самолетом

125

Об этом в понедельник, 21 марта, на заседании штаба по устойчивости экономики в областном Правительстве рассказал гендиректор предприятия Алексей Гусев. Он доложил губернатору Дмитрию Азарову, что контракт с Уральским заводом гражданской авиации, который по заказу Минпромторга РФ разрабатывает самолет на 44 пассажирских места ТВРС-44 под названием «Ладога», подписан на прошлой неделе. Самым крупным подрядчиком в создании этого самолета стал самарский «Авиакор».

«Мы должны сделать 4 фюзеляжа для испытаний и сертификации нового самолета. Мы сохранили все компетенции после того, как заморозили программу по Ан-140, сейчас начнем активно производить новую технику», – отметил Алексей Гусев.

Этому решению предшествовала огромная работа, которую провел губернатор совместно с руководством предприятия по лоббированию интересов завода. Глава региона назвал эту новость крайне важной в настоящее время.

«В нынешней ситуации важен вопрос импортозамещения, вопрос дополнительной загрузки нашего самарского легендарного предприятия. Но вместе с вами мы продолжим работу и по другим проектам. Будем работать и с госкорпорацией, и с Минпромторгом РФ», – заявил Дмитрий Азаров.