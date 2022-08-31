Самарский центр иппотерапии не смог вывести свою территорию из рекреационной зоны

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Чиновники сочли, что перевод четырех наделов в жилую зону не соответствует генплану.

Реабилитационный центр «Иппотерапия» хотел изменить зонирование земельных участков общей площадью 9,2 тыс. кв. м. Организация предложила поменять зону Р-1 (центр рекреационных территорий) на Ж-1 (малоэтажная застройка индивидуальными домами).

Но в рассмотрении заявки организации на общественных обсуждениях отказали, поскольку она не соответствует генеральному плану Самары.

Площадка находится в Кировском районе Самары, на Барбошиной поляне, Шестая линия, участки 1 и 3. Территорию центр собирался использовать под оказание социальной помощи населению. Сейчас разрешенное использование участков – «занимаемые зданиями».

По данным сайта организации, с 2019 года она является «официальным поставщиком социальных услуг министерства социально-демографической политики Самарской области».

Пока неизвестно, зачем центру потребовалось менять зонирование своей территории. В зоне Р-1 можно размещать гостиницы, центры обслуживания туристов. Также там могут находиться спортплощадки, банно-оздоровительные комплексы, аптеки, поликлиники и пункты первой медицинской помощи, административные и общественные организации.

В зоне Ж-1 помимо вышеуказанного можно строить отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа и блокированные жилые дома на одну семью 1— 3 этажей, детские сады и школы, надворные постройки, пишет Обозрение.