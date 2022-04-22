Я нашел ошибку
Главные новости:
самарский Росреестр рассказал, что надо исправить кадастровым инженерам
Самарский Росреестр рассказал, что надо исправить кадастровым инженерам
в России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья
В России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья
В Самарской области приостановили работу эстакады налива серной кислоты
В Самарской области приостановили работу эстакады налива серной кислоты
Самарцы устремились на тренировки и в салоны красоты
Самарцы устремились на тренировки и в салоны красоты
В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
В Госдуме предложили ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS
Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на полеты в России
Правительство выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей на полеты в России
Анапа готовится открыть курортный сезон 1 мая
Анапа готовится открыть курортный сезон 1 мая
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75
-2.08
EUR 81.22
-2.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский Росреестр рассказал, что надо исправить кадастровым инженерам

22 апреля 2022 09:56
43
самарский Росреестр рассказал, что надо исправить кадастровым инженерам

Анализ приостановлений регистрации права и кадастрового учета показал, что их причиной нередко являются ошибки, допущенные кадастровыми инженерами при составлении межевых и технических планов. Заказчики этих планов – граждане и организации – не обладают специальными знаниями, чтобы оценить их качество, поэтому являются заложниками ситуации. Управление Росреестра по Самарской области провело для кадастровых инженеров обучающий семинар, чтобы разобрать ошибки и рассказать о новеллах законодательства. 

На семинаре начальники профильных отделов Управления Росреестра рассмотрели ошибки кадастровых инженеров при составлении межевых и технических планов и ответили на вопросы представителей этого профессионального сообщества.

- Мы рассчитываем, что семинары, которые Управление Росреестра проводит для представителей профессионального сообщества, повысят качество подготавливаемых кадастровыми инженерами документов. Это позволит гражданам и организациям получать услуги Росреестра в максимально короткие сроки надлежащего качества – это для нас самое главное. Сегодня большое количество услуг Росреестр оказывает в электронном виде в очень короткие сроки. Если представленные в орган регистрации прав документы будут соответствовать нормам законодательства, для наших заявителей регистрация права и постановка на кадастровый учет пройдет легко и быстро, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. 

Наиболее часто ошибки допускаются при составлении технических планов и при подготовке межевых планов на земельные участки. Так, например, кадастровыми инженерами указывается неверный кадастровый квартал, в котором расположен земельный участок, не вносится в межевой план информация о кадастровых номерах объектов капитального строительства, которые расположены на образуемых земельных участках, нарушается процедура согласования границ при уточнении местоположения земельного участка. Принимая межевой план, заказчики не могут (и не должны) проверить его достоверность, а потому кадастровому инженеру необходимо очень ответственно выполнять свою работу, чтобы у граждан и организаций после подачи документов на регистрацию права и постановки на кадастровый учет не возникло проблем. 

Также кадастровым инженерам рассказали о введенном в Самарской области моратории для крестьянско-фермерских хозяйств на строительство жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения во всех муниципальных образованиях региона. Вместе с тем на землях под садоводство строить индивидуальные жилые дома по-прежнему можно. 

Специалисты Управления Росреестра напомнили: случаи серьезных нарушений законодательства со стороны кадастровых инженеров станут предметом рассмотрения правоохранительных органов. Так, Управление Росреестра обратилось к правоохранителям, обнаружив, что кадастровый инженер внес в межевой план 6 индивидуальных жилых домов, хотя на самом деле на данном земельном участке они не располагаются.  

Эксперты предупредили об ответственности кадастровых инженеров за внесение заведомо ложных или недостоверных сведений в технические и межевые планы, а также в акты обследования. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
426
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
386
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
21 апреля 2022  12:38
Делегация из Китая высоко оценила инвестиционную привлекательность Самарской области
389
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
21 апреля 2022  12:30
В Самаре 650 единиц спецтехники задействуют в новом сезоне
351
Время требует от глав максимальной собранности, эффективности, быстрой реакции на запросы людей.
20 апреля 2022  19:31
Дмитрий Азаров требует от глав муниципалитетов исполнения обязательств - иначе отставка
672
Весь список