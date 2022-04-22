самарский Росреестр рассказал, что надо исправить кадастровым инженерам

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Анализ приостановлений регистрации права и кадастрового учета показал, что их причиной нередко являются ошибки, допущенные кадастровыми инженерами при составлении межевых и технических планов. Заказчики этих планов – граждане и организации – не обладают специальными знаниями, чтобы оценить их качество, поэтому являются заложниками ситуации. Управление Росреестра по Самарской области провело для кадастровых инженеров обучающий семинар, чтобы разобрать ошибки и рассказать о новеллах законодательства.

На семинаре начальники профильных отделов Управления Росреестра рассмотрели ошибки кадастровых инженеров при составлении межевых и технических планов и ответили на вопросы представителей этого профессионального сообщества.

- Мы рассчитываем, что семинары, которые Управление Росреестра проводит для представителей профессионального сообщества, повысят качество подготавливаемых кадастровыми инженерами документов. Это позволит гражданам и организациям получать услуги Росреестра в максимально короткие сроки надлежащего качества – это для нас самое главное. Сегодня большое количество услуг Росреестр оказывает в электронном виде в очень короткие сроки. Если представленные в орган регистрации прав документы будут соответствовать нормам законодательства, для наших заявителей регистрация права и постановка на кадастровый учет пройдет легко и быстро, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Наиболее часто ошибки допускаются при составлении технических планов и при подготовке межевых планов на земельные участки. Так, например, кадастровыми инженерами указывается неверный кадастровый квартал, в котором расположен земельный участок, не вносится в межевой план информация о кадастровых номерах объектов капитального строительства, которые расположены на образуемых земельных участках, нарушается процедура согласования границ при уточнении местоположения земельного участка. Принимая межевой план, заказчики не могут (и не должны) проверить его достоверность, а потому кадастровому инженеру необходимо очень ответственно выполнять свою работу, чтобы у граждан и организаций после подачи документов на регистрацию права и постановки на кадастровый учет не возникло проблем.

Также кадастровым инженерам рассказали о введенном в Самарской области моратории для крестьянско-фермерских хозяйств на строительство жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения во всех муниципальных образованиях региона. Вместе с тем на землях под садоводство строить индивидуальные жилые дома по-прежнему можно.

Специалисты Управления Росреестра напомнили: случаи серьезных нарушений законодательства со стороны кадастровых инженеров станут предметом рассмотрения правоохранительных органов. Так, Управление Росреестра обратилось к правоохранителям, обнаружив, что кадастровый инженер внес в межевой план 6 индивидуальных жилых домов, хотя на самом деле на данном земельном участке они не располагаются.

Эксперты предупредили об ответственности кадастровых инженеров за внесение заведомо ложных или недостоверных сведений в технические и межевые планы, а также в акты обследования.