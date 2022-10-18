Самарский производитель профилей поделился опытом повышения производительности труда на форуме в Сочи

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13-14 октября IV Федеральный Форум «Производительность 360», который проходил в Сочи, собрал лучших участников национального проекта «Производительность труда» из 68 регионов России.

На открытии мероприятия прозвучало приветственное слово Президента РФ. Владимир Путин подчеркнул авторитет и статус форума как площадки для обсуждения широкого круга вопросов по теме производительности труда – одного из ключевых факторов развития экономики.

Деловая программа была представлена четырьмя направлениями: бизнес, региональное развитие, социальные практики и партнерские проекты.

Главной темой стало влияние национального проекта «Производительность труда» на рост выпуска востребованной в стране продукции и импортозамещение. Эксперты обсудили новые возможности, открывающиеся перед участниками проекта, по наращиванию объемов производства, выходу на новые ниши на рынке и импортозамещению.

По мнению главы региона Дмитрия Азарова, современные вызовы и сложности несут определенные риски, но в то же время открывают дополнительные возможности. Колоссальный импульс развитию предприятий может дать импортозамещение.

Тема повышения производительности труда получила колоссальную значимость, поскольку сегодня в России происходит серьезная трансформация экономики. Санкции дали толчок импортозамещению и интенсивному развитию российских предприятий. В России с 2018 года действует национальный проект «Производительность труда», в рамках которого компании резко наращивают свою эффективность, причем за счет рационального использования собственных ресурсов.

Форум в Сочи стал площадкой для обмена опытом крупных российских компаний ключевых отраслей экономики, наиболее успешных участников проекта, экспертов по управлению производством с помощью бережливых технологий, российских органов государственной власти и общественных объединений. Мероприятие собрало более 1000 человек из 68 регионов России и 70 спикеров. Самарскую область представляли АО «СКК», ООО «Промперфоратор», ООО «ЗПП», ООО «Металлопродукция», АО «АВТОКОМ», АО «Сатурно-ТП», ООО «ЛУКА», а также сотрудники министерства промышленности и торговли Самарской области и Регионального центра компетенций, которые помогают участникам нацпроекта «Производительность труда» максимально раскрывать свой потенциал.

Участники нацпроекта, добившиеся наиболее впечатляющих успехов в увеличении эффективности производства, презентовали свои улучшения авторитетному сообществом. Поделился своим опытом, и самарский производитель профилей и порогов из алюминия и нержавеющей стали для напольных покрытий ООО «ЛУКА», участник нацпроекта с 2020 года.

Для оптимизации на предприятии выбрали поток по изготовлению декорированного алюминиевого профиля и переналадили упаковочный рукав на участке упаковки, используя инструменты бережливого производства S.M.E.D. и 5С.

– Наше рационализаторское предложение позволило сократить простои на 2,5 часа в смену и дало экономический эффект 355 тысяч рублей. Мы реализовали это собственными силами предприятия без дополнительных затрат, – прокомментировал спикер форума, руководитель отдела по внедрению производственных систем ООО «ЛУКА» Андрей Красин.

Напомним, что в Самарской области уже 139 предприятий благодаря участию в нацпроекте и помощи экспертов РЦК смогли значительно улучшить показатели своей работы, увеличить эффективность при одновременном сокращении издержек и простоев. Это на 15% больше, чем изначально планировалось.

– Стране необходим технологический суверенитет, нашим предприятиям необходимо форсировать импортозамещение, более активно встраиваться в новые производственные и логистические цепочки. А национальный проект и его эксперты в лице РЦК готовы помогать, безвозмездно делясь опытом и внедряя инструменты бережливого производства, – отметил участник форума, руководитель управления машиностроения министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Маслов.

Напомним: национальный проект «Производительность труда» – это не только реальная помощь и антикризисные решения, которые разрабатываются индивидуально для каждого участника, но и льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности от 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

Подать заявку на участие можно на сайте «Производительность.РФ» или через Министерство промышленности и торговли Самарской области.