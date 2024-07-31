Самарский производитель конфет оказался на грани банкротства

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Самарская область рискует потерять одного из местных производителей сладостей. К компании «Самарский кондитер» возникли претензии у представителей регионального управления федеральной налоговой службы, пишет 63.ру.

— Специалисты ведомства потребовали признать компанию банкротом. Основанием для этого стала задолженность по обязательным платежам в размере 180 миллионов рублей, — говорится в материалах дела на сайте арбитража.

Служители Фемиды согласились с доводами фискалов. И в отношении «Самарского кондитера» начали процедуру наблюдения. Временным управляющим стала Евгений Манойлова. В ближайшее время ей предстоит озвучить первые итоги своей работы в конторе.

«Самарский кондитер» — один из старейших производителей сладостей в регионе. Компания зарегистрирована еще в 2000 году. Ее генеральным директором и единственным учредителем сейчас является Тамара Лапухова. «Самарскому кондитеру» принадлежат такие наименования как «Волжские зори», «Куйбышевские», «Коробейник», «Вечеринка», «Петушок-Самарский», «Жемчужная корона», «Самарская птичка», «Рио Рио», «Ореховый каприз», «Грильяжная сказка», «Хотюня», «Шиворот навыворот», «Голубая лагуна», «Иван-Царевич», «Старинный романс», «Созвездие любви», «Черная жемчужина».

Это уже вторая попытка УФНС обанкротить самарских производителей конфет. Первую фискалы предприняли в 2022 году. Тогда компанию потребовали признать несостоятельной из-за долга в 178 миллионов рублей, который позже вырос до 180 миллионов. И летом 2023 года «Самарский кондитер» добился временной остановки процесса. Это было связано с другим разбирательством в арбитраже.