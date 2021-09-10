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«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться

10 сентября 2021 13:38
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Самарский продукт помогает бизнесу развиваться

Более 170 производителей Самарской области выпускают товары под брендом «Самарский продукт». Среди них товаропроизводители в различных секторах экономики: от продуктов питания и до техники. Система присвоения региональной товарной символики была разработана по поручению Губернатора Дмитрия Азарова и начала успешно распространяться три года назад. 

Поддержка региональных товаропроизводителей – одна из главных составляющих Стратегии лидерства Самарской области. Поиск точек соприкосновения региональных производителей и торговых компаний – задача, поставленная Главой региона. «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе», - сказал Дмитрий Азаров.

«Благодаря универсальности регионального товарного знака широта представленной продукции достаточно велика. Наличие на товарах символики «Самарский продукт» создает инструмент идентификации, развивает потребительский патриотизм, - пояснил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области Алексей Софронов. - Учитывая, что в настоящее время торговые марки утрачивают территориальный признак производства, наличие регионального бренда помогает потребителям ориентироваться в том или ином продукте, делает продукцию региона узнаваемой по всей России».

Ярким примером активного развития проекта «Самарская продукт» является его участница – Юлия Джуссани, которая как самозанятая занимается изготовлением «гастрономического» мыла. Помимо ароматных «сладостей» Юлия также собирает оригинальные подарочные наборы, интерьерные композиции из мыльных цветов и милых зверят для малышей. Вся продукция ручной работы.

Для бизнес-леди очень важным шагом в развитии своего дела стало получение символики «Самарский Продукт». По словам девушки, бренд служит своего рода знаком качества и помог росту доверия покупателей к ее продукции. «Самарский продукт» открывает большие возможности для сбыта продукции. Именно поэтому за короткий срок удалось поучаствовать в нескольких ярмарках в крупнейших ТЦ нашего города, а это не только прямое общение с покупателем, но и возможность прорекламировать свою продукцию», -говорит Юлия Джуссани.

Теги: «Самарский продукт» бизнес В центре внимания

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