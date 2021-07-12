Самарский гипсовый комбинат – в числе 15 флагманских корпоративных центров опережающей подготовки России

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Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ» в рамках реализации национального проекта «Производительность труда» подвело итоги конкурсного отбора среди предприятий на право создания флагманских корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП).

В 2021 году в стране появятся первые 15 флагманских КЦОП на базе предприятий – участников нацпроекта. Центры опережающей подготовки получат господдержку. В их числе ЗАО «Самарский гипсовый комбинат».

ЗАО «Самарский гипсовый комбинат» — одно из крупнейших предприятий гипсовой отрасли России. Предприятие вступило в нацпроект в феврале 2021 года. В настоящее время предприятие активно внедряет все инструменты новой «бережливой» производственной культуры. Помогают в этом эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области.

Отметим, что предприятия для участия в конкурсе КЦОП прошли серьезный отбор. Из 97 заявок предприятий Российской Федерации было собрано 57 команд, которые прошли обучение. По итогам обучения 33 команды вышли на защиту, и при этом только 15 предприятий вошли в число победителей, которые откроют первые флагманские корпоративные центры опережающей подготовки.

Благодаря этим центрам компании получат инструмент, разработанный Ворлдскиллс Россия. Он позволит стандартизировать требования к персоналу, оценивать сотрудника на соответствие своему рабочему месту, а также реализовывать адресные программы повышения квалификации.

На базе этих 15 площадок будет организована работа по сборке корпоративных стандартов по актуальным профессиям, сквозная оценка персонала и адресное повышение квалификации кадров. Эти направления должны стать неотъемлемыми элементами повышения эффективности сотрудников и кадрового обеспечения через внедрение рационализаторских и инновационных изменений на предприятии.

В рамках национального проекта «Производительность труда» такие центры будут созданы впервые в России.