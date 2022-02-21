Самарский блогер показал, что стало со стадионом «Буревестник», переданным в руки частника

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Стадион представляет собой печальное зрелище: на его территории припарковано несколько машин, остальная часть объекта завалена снегом. Зато не видно, как разрушаются сохранившиеся постройки.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, cтадион продали структурам местного бизнесмена в 2008 году, он планировал построить ТЦ, но жители идею не оценили. Новый план созрел недавно: отдать землю под многоэтажки, правда, мэрия пока не отреагировала.

Кажется, про эффективное использование городских территорий в Самаре говорить не приходится.

Евгению Щекину спасибо за съемку и напоминание о проблеме.