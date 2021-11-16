Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение еще с пятью странами
В Самарской области резко похолодает
В Самарской области резко похолодает
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
Казанский школьный стрелок признан вменяемым
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре переименуют ТРК «Московский»
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
У самарца отобрали лом черных металлов
У самарца отобрали лом черных металлов
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
В Нефтегорске по капле крови установили налетчиков на ювелирный салон
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.27
0.46
EUR 82.77
0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Школьники региона принимают участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарский агробизнес собрал на 17% меньше сельхозпродукции

16 ноября 2021 09:29
190
Самарский агробизнес собрал на 17% меньше сельхозпродукции

По самым оптимистичным оценкам минсельхоза, в нынешнем году местный бизнес собрал на 17% меньше сельхозпродукции, чем в среднем за последние годы. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 15 ноября 2021 года.

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на середину октября в регионе собрано 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га. Уборка кукурузы на зерно еще не завершена, сообщает Обозрение.

«Подсолнечник убран на 81% площадей, намолочено 748 тыс. тонн маслосемян. Сои обмолочено 90% площадей, собрано 57 тыс. тонн. Продолжается уборка картофеля и овощных культур, которые убраны на 80% и 70% соответственно.

По предварительным данным, недобор урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году относительно среднего показателя за последние пять лет ожидается на уровне 17%, а прошлого года — на 34%», — отмечают в ведомстве.

Проблема оказалась повсеместной: недобор наблюдает большинство муниципальных районов региона. В конце весны и начале лета жара в Самарской области била новые рекорды, а дожди заставляли себя ждать.

Сами аграрии оценивают результаты уходящего года неоднозначно.

«Урожай-2021 составил лишь 2/3 от прошлогоднего, и это, конечно, серьезный удар по нашему и региональному агробизнесу. Итоги агросезона оказались прогнозируемо неважными по зерну и непрогнозируемо удовлетворительными по зернобобовым и техническим культурам», — отметил директор агрохолдинга «Зерно Жизни» Андрей Зорин.

«В Самарской области ситуация плохая. У кого-то снижение урожая чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но в целом — никаких сюрпризов. Все-таки была засуха. Если говорить о нас, то спад составил порядка 30%», — комментирует председатель совета директоров «Центр-Резерв» Алексей Неустроев.

О спаде говорит и руководитель «Перспектива «КС» Александр Касаткин. «Урожайность упала на 50% от того, что могли собрать. Но в принципе можно сказать, что результаты средние», — считает он.

Частично низкие уровни урожайности могут компенсироваться установившимися высокими ценами на продукцию. Так, по данным Национального союза сельхозпроизводителей, на октябрь прошлого года в Приволжском федеральном округе цена на пшеницу 3 класса составляла 13,5 тыс.-15,5 тыс. руб. за тонну.

На октябрь нынешнего года она подорожала до 17 тыс.-20 тыс. руб. за тонну. Рожь выросла в цене с 10 тыс.-12,7 тыс. руб. до 14,2 тыс., ячмень — с 10,5 тыс.-12,2 тыс. до 16,3 тыс.-17,6 тыс., кукуруза — с 10,9 тыс. -14, тыс. до 15,5 тыс.-17,5 тыс. руб.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
16 ноября 2021  12:50
В Самаре 17 и 19 ноября 2021 года будут распределять свободные места в детских садах
45
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
16 ноября 2021  12:29
23 ноября будет работать пункт вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке
83
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
16 ноября 2021  11:50
Дмитрий Азаров принимает участие в международном форуме «Транспорт России-2021»
130
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
16 ноября 2021  11:12
Дмитрий Азаров потребовал от глав городов обеспечить своевременный ввод социально значимых объектов
136
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
15 ноября 2021  13:38
Еще 1 789 жителей Самарской области заболели коронавирусом
515
Весь список