Самарский агробизнес собрал на 17% меньше сельхозпродукции

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По самым оптимистичным оценкам минсельхоза, в нынешнем году местный бизнес собрал на 17% меньше сельхозпродукции, чем в среднем за последние годы. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 15 ноября 2021 года.

Как сообщили в областном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на середину октября в регионе собрано 1,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га. Уборка кукурузы на зерно еще не завершена, сообщает Обозрение.

«Подсолнечник убран на 81% площадей, намолочено 748 тыс. тонн маслосемян. Сои обмолочено 90% площадей, собрано 57 тыс. тонн. Продолжается уборка картофеля и овощных культур, которые убраны на 80% и 70% соответственно.

По предварительным данным, недобор урожая зерновых и зернобобовых культур в 2021 году относительно среднего показателя за последние пять лет ожидается на уровне 17%, а прошлого года — на 34%», — отмечают в ведомстве.

Проблема оказалась повсеместной: недобор наблюдает большинство муниципальных районов региона. В конце весны и начале лета жара в Самарской области била новые рекорды, а дожди заставляли себя ждать.

Сами аграрии оценивают результаты уходящего года неоднозначно.

«Урожай-2021 составил лишь 2/3 от прошлогоднего, и это, конечно, серьезный удар по нашему и региональному агробизнесу. Итоги агросезона оказались прогнозируемо неважными по зерну и непрогнозируемо удовлетворительными по зернобобовым и техническим культурам», — отметил директор агрохолдинга «Зерно Жизни» Андрей Зорин.

«В Самарской области ситуация плохая. У кого-то снижение урожая чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но в целом — никаких сюрпризов. Все-таки была засуха. Если говорить о нас, то спад составил порядка 30%», — комментирует председатель совета директоров «Центр-Резерв» Алексей Неустроев.

О спаде говорит и руководитель «Перспектива «КС» Александр Касаткин. «Урожайность упала на 50% от того, что могли собрать. Но в принципе можно сказать, что результаты средние», — считает он.

Частично низкие уровни урожайности могут компенсироваться установившимися высокими ценами на продукцию. Так, по данным Национального союза сельхозпроизводителей, на октябрь прошлого года в Приволжском федеральном округе цена на пшеницу 3 класса составляла 13,5 тыс.-15,5 тыс. руб. за тонну.

На октябрь нынешнего года она подорожала до 17 тыс.-20 тыс. руб. за тонну. Рожь выросла в цене с 10 тыс.-12,7 тыс. руб. до 14,2 тыс., ячмень — с 10,5 тыс.-12,2 тыс. до 16,3 тыс.-17,6 тыс., кукуруза — с 10,9 тыс. -14, тыс. до 15,5 тыс.-17,5 тыс. руб.