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Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров

26 мая 2021 11:51
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Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров

Уважаемые предприниматели!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!

Развитие предпринимательства является одним из главных приоритетов государственной экономической политики. Улучшение инвестиционного климата, защита бизнеса от силового давления, снятие административных барьеров, создание дополнительных стимулов для предпринимательства входят в число важнейших задач органов власти всех уровней.

Уже второй год подряд нас всех испытывает на прочность пандемия COVID-19. Распространение коронавирусной инфекции кардинально изменило привычный ритм жизни людей и негативно повлияло на деловую активность. В этих условиях беспрецедентное значение имели меры поддержки бизнеса, инициированные Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря системным решениям Главы государства, федерального и регионального Правительства были приняты решения, которые в этот сложный период помогли десяткам тысяч предпринимателей.

Сегодня в нашем регионе успешно продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», открываются новые центры поддержки «Мой бизнес», проводится огромная работа по подготовке и обучению тех, кто только хочет открыть свое дело.

Все более значимую роль в экономике региона и страны в целом играют самозанятые граждане. На сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано более 50 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход. Здесь мы одни из лидеров в стране. И я надеюсь, что своим примером самозанятые мотивируют и других наших земляков, которые ведут свой микробизнес, но еще не встали на учет, сделать это, чтобы иметь возможность получать все преференции и меры господдержки.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить вас за трудолюбие, упорство, оптимизм и умение находить выход из самых сложных ситуаций. В минувший год вы продемонстрировали настоящую преданность делу и понимание высокой социальной значимости предпринимательской деятельности.

Уверен, что ваши знания, опыт и энергия и в дальнейшем будут залогом успеха в реализации планов опережающего развития страны и Стратегии лидерства Самарской области. А мы обязательно продолжим поддерживать ваши инициативы!

От всей души желаю развития и процветания вашему бизнесу! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

Теги: В центре внимания День предпринимателя Дмитрий Азаров предприниматели

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