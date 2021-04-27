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Самарских фермеров поддерживают в развитии

27 апреля 2021 13:23
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Самарских фермеров поддерживают в развитии

Более 500 фермеров региона за последние несколько лет получили поддержку в рамках мероприятий «Начинающий фермер» и «Семейная ферма» госпрограммы «Развитие сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Самарской области. Стратегия лидерства региона в крепких сельхозпредприятиях, обеспечивающих жителей губернии качественной местной продукцией. Развитие малых форм хозяйствования назвал приоритетным направлением Глава региона Дмитрий Азаров.

Меры господдержки фермеры получают на конкурсной основе в виде грантов. Семейные фермы, занимающиеся производством мяса и молока, могут претендовать на грант до 30 млн рублей. «Агростартап» до 5 млн. рублей могут получить фермеры на развитие мясного или молочного скотоводства, при условии предоставления части средств гранта в неделимый фонд кооператива – можно получить грант до 6 млн. рублей. На иные цели и направления (переработка, растениеводство, пчеловодство и т.д.) «агростартаперам» предоставляется до 4 млн рублей. Одним из обязательных условий получения господдержки является организация новых рабочих мест. В 2020 году в регионе по итогам конкурсных отборов получателями гратов стали 27 начинающих фермеров и 10 глав семейных ферм, а также 12 «агростартаперов».

Фермеры Глазковы из Красноярского района в 2018 году получили грант по программе «Начинающий фермер». Их хозяйство начиналось с 25 кроликов породы великан. Благодаря грамотной селекционно-племенной работе, образцовой гигиене и опытному персоналу сегодня фермерское стадо насчитывает около 2 тысяч голов. «У нас несколько стратегических направлений развития. Сейчас только один институт в стране занимается белыми великанами. Поэтому в планах на ближайшее будущее стать племенным репродуктором, это даст новые возможности для развития. Дополнительные ресурсы дает и переработка», - поделился заместитель главы КФХ Сергей Глазков.

Министерством сельского хозяйства региона уже объявлено начало приема документов на участие в конкурсном отборе на этот финансовый год. Заявки принимаются до 26 мая.

На областном уровне с текущего года будет действовать механизм поддержки фермеров «Агростартап-регион». Его отличительной особенностью является обязательное вступление получателя гранта в кооперативное объединение.

Для решения задач, поставленных в 2021 году в сфере сельского хозяйства, в бюджете 63-го региона предусмотрено почти 2,9 млрд рублей. Особое внимание - поддержке начинающих фермеров, занимающихся животноводством.

Теги: Акценты В центре внимания господдержка гранты фермеры

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