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Самарские земские доктора и фельдшеры получили выплаты из областного бюджета

15 июля 2021 12:35
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Самарские земские доктора и фельдшеры получили выплаты из областного бюджета

В Самарской области 17 участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получили выплаты из областного бюджета. Еще трем медикам деньги перечислят в августе. Решение о выделении дополнительных средств для обеспечения выплатами всех медицинских работников, которые трудоустроились в села и малые города в прошлом году, но не реализовали свое право на получение компенсационных выплат, ранее принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 

В 2020 году количество претендентов в регионе на участие в программах значительно увеличилось. В связи с этим получить компенсацию, которая положена земским докторам и фельдшерам, смогли не все. Напомним, трудоустроившись в сельской местности, в зависимости от удаленности территории земские доктора получают от 1 до 1,5 млн рублей. Фельдшеры – от 500 до 750 тысяч рублей. Чтобы поддержать медработников, глава региона поручил выделить дополнительные средства из областного бюджета. 

Модернизации первичного звена здравоохранения, привлечение молодых специалистов – важная часть стратегии лидерства Губернатора. В своем Послании к жителям области и депутатам Губернской Думы Дмитрий Азаров отметил: «Решение задач по сбережению здоровья граждан во многом зависит от обеспечения системы здравоохранения кадрами. Для решения этой проблемы в 1,5 раза увеличены единовременные выплаты переезжающим в отдаленные районы, и уже в этом году мы планируем, что такую поддержку по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» получат 93 медицинских работника. С 2021 года единовременную компенсационную выплату будут получать медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, переезжающие в сельскую местность и малые города».

Всего за последние три года в систему здравоохранения благодаря  программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дополнительно пришли более 300 медработников.

Фото: Pixabay.com

Теги: «Земский доктор» выплаты Земский фельдшер

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