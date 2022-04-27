Самарские власти поддерживают аграриев в борьбе за высокий урожай

Я нашел ошибку
Главные новости:
 В командном первенстве Самарская область - на третьем месте, уступив лишь Красноярскому краю и Новосибирску.
На молодежных Дельфийских играх России делегация Самарской области одержала уверенную победу
В этом году в соревнованиях принимают участие 10 команд из Самары, Тольятти, Владивостока, Москвы, Боброва, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саратова и Череповца.
В СКК "Дворец спорта" стартовали Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка среди юношей до 13 лет"
В Самаре за сутки заболели 50 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Партия направит Георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории.
«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» проведут к 9 мая акцию «Георгиевская ленточка» в России и на Донбассе
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%.
Доля детей среди заболевших ковидом в текущем году возросла почти до 18%
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Первомай — личный праздник лишь для каждого третьего самарца
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Кудрин: инфляция в 2022-м составит 20,7%
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Ка захстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.71
-0.65
EUR 76.67
-0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники МЧС СО проводят уроки памяти, посвящённые ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
В Самарском океанариуме отметили Всемирный день пингвина
Финал Самарского дивизиона системы юниор лиг КВН Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские власти поддерживают аграриев в борьбе за высокий урожай

27 апреля 2022 12:22
140
Самарские власти поддерживают аграриев в борьбе за высокий урожай

В Самарской области начались весенние полевые работы. Уже идет боронование почвы и подкормка озимых. Амбициозная цель этого года - собрать более 2,3 млн тонн зерна. Она вполне выполнима. По оценкам экспертов, долгосрочный прогноз благоприятствует получению хорошего урожая, а введение санкций не сможет оказать значительного влияния, тем более что федеральное и региональное правительство оказывает дополнительную поддержку аграриям.

В этом году российским производителям зерновых из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей. Предусмотрены и другие меры господдержки для сельхозпроизводителей.

«Каждое из этих решений имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Чтобы людям был доступен самый широкий выбор качественных отечественных продуктов», — сказал на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Посевная кампания в этом году имеет особенности в связи с санкциями, тем не менее самарские аграрии настроены оптимистично: с семенами сложностей нет; в регионе есть собственные замечательные сорта озимой пшеницы - «светоч», «вьюга», «базис». А с отечественными классическими гибридами подсолнечника можно получить те же 26 центнеров с гектара, что и с зарубежными.

В региональном минсельхозе также отметили, что регион полностью обеспечен семенами яровых зерновых культур. В наличии 119 тысяч тонн посевного материала, при потребности в 104 тысячи тонн. Запасы пойдут на пересев озимых, которые не взошли, и засев площадей, планировавшихся под технические культуры. Доля элитных семян составляет 17 %, репродуктивных - 80,5 %.

В 2022 году в губернии на развитие отрасли сельского хозяйства потратят почти 5 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей - из областного бюджета, 2,4 млрд - из федерального.

Господдержка планируется по 42 направлениям, в том числе в сфере растениеводства и животноводства, мелиорации, поддержки малых форм хозяйствования, сельского туризма.

На поддержку и развитие отрасли растениеводства в этом году предусмотрено более 850 млн рублей. Аграрии могут получить субсидии, например, на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, на проведение агротехнологических работ, производство и реализацию зерновых культур, на обеспечение прироста овощей открытого и закрытого грунта собственного производства (с 2022 года), а также на возмещение затрат на энергоресурсы.

Стоит отметить, что урожайность овощей в Самарской области - одна из самых высоких в ПФО. В этом году площади под овощные культуры и картофель увеличат еще на 200 га. В регион из федерального бюджета привлечены средства на поддержку производителей овощей как открытого, так и защищенного грунта, выращенных с применением технологии досвечивания.

Кроме того, аграрии могут воспользоваться льготным краткосрочным кредитованием, ставка которого не превышает 5 %. Минсельхоз России выделил Самарской области дополнительные средства на льготное краткосрочное кредитование. В совокупности общий объем субсидий на предоставление льготных краткосрочных кредитов составил более 900 млн рублей, что позволит выдать сельскохозяйственным товаропроизводителям льготные краткосрочные кредиты на сумму 10,3 млрд рублей.

С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах.

Отечественные разработки в области сельского хозяйства, наработанный опыт, грамотно выстроенная работа, а также федеральные и региональные меры поддержки, которые будут предоставлены Самарской области, позволяют экспертам сделать вывод, что местные производители обеспечат регион и зерном, и техническими культурами в полном объеме.

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
26 апреля 2022  13:25
С 18 по 24 апреля власти Самарской области отработали 1378 сообщений жителей в соцсетях
454
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
26 апреля 2022  12:28
Волонтеры помогают самарцам голосовать за общественные территории-претенденты на благоустройство в 2023 году
1121
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
26 апреля 2022  11:56
Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов усилить контроль за организацией ярмарок
466
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
26 апреля 2022  09:54
Самарская область дополнительно получит ещё 1,3 млрд рублей на поддержу рынка труда региона
483
25 апреля состоялось заседание Самарской Губдумы, на котором депутатам был представлен отчет о деятельности Правительства Самарской области за прошедший год.
25 апреля 2022  19:54
Дмитрий Азаров о работе Правительства в 2021 году: «Мы четко действовали в интересах жителей Самарской области»
692
Весь список