Самарские власти поддерживают аграриев в борьбе за высокий урожай

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В Самарской области начались весенние полевые работы. Уже идет боронование почвы и подкормка озимых. Амбициозная цель этого года - собрать более 2,3 млн тонн зерна. Она вполне выполнима. По оценкам экспертов, долгосрочный прогноз благоприятствует получению хорошего урожая, а введение санкций не сможет оказать значительного влияния, тем более что федеральное и региональное правительство оказывает дополнительную поддержку аграриям.

В этом году российским производителям зерновых из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей. Предусмотрены и другие меры господдержки для сельхозпроизводителей.

«Каждое из этих решений имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Чтобы людям был доступен самый широкий выбор качественных отечественных продуктов», — сказал на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Посевная кампания в этом году имеет особенности в связи с санкциями, тем не менее самарские аграрии настроены оптимистично: с семенами сложностей нет; в регионе есть собственные замечательные сорта озимой пшеницы - «светоч», «вьюга», «базис». А с отечественными классическими гибридами подсолнечника можно получить те же 26 центнеров с гектара, что и с зарубежными.

В региональном минсельхозе также отметили, что регион полностью обеспечен семенами яровых зерновых культур. В наличии 119 тысяч тонн посевного материала, при потребности в 104 тысячи тонн. Запасы пойдут на пересев озимых, которые не взошли, и засев площадей, планировавшихся под технические культуры. Доля элитных семян составляет 17 %, репродуктивных - 80,5 %.

В 2022 году в губернии на развитие отрасли сельского хозяйства потратят почти 5 млрд рублей. Из них 2,6 млрд рублей - из областного бюджета, 2,4 млрд - из федерального.

Господдержка планируется по 42 направлениям, в том числе в сфере растениеводства и животноводства, мелиорации, поддержки малых форм хозяйствования, сельского туризма.

На поддержку и развитие отрасли растениеводства в этом году предусмотрено более 850 млн рублей. Аграрии могут получить субсидии, например, на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства, на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники, на проведение агротехнологических работ, производство и реализацию зерновых культур, на обеспечение прироста овощей открытого и закрытого грунта собственного производства (с 2022 года), а также на возмещение затрат на энергоресурсы.

Стоит отметить, что урожайность овощей в Самарской области - одна из самых высоких в ПФО. В этом году площади под овощные культуры и картофель увеличат еще на 200 га. В регион из федерального бюджета привлечены средства на поддержку производителей овощей как открытого, так и защищенного грунта, выращенных с применением технологии досвечивания.

Кроме того, аграрии могут воспользоваться льготным краткосрочным кредитованием, ставка которого не превышает 5 %. Минсельхоз России выделил Самарской области дополнительные средства на льготное краткосрочное кредитование. В совокупности общий объем субсидий на предоставление льготных краткосрочных кредитов составил более 900 млн рублей, что позволит выдать сельскохозяйственным товаропроизводителям льготные краткосрочные кредиты на сумму 10,3 млрд рублей.

С конца января региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия принимает от сельхозпроизводителей документы, чтобы компенсировать им часть затрат на покупку сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов и комбайнов отечественного производства, приобретенных в 2020-2022 годах.

Отечественные разработки в области сельского хозяйства, наработанный опыт, грамотно выстроенная работа, а также федеральные и региональные меры поддержки, которые будут предоставлены Самарской области, позволяют экспертам сделать вывод, что местные производители обеспечат регион и зерном, и техническими культурами в полном объеме.