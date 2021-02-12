Самарские власти не откажутся от дворца в Геленджике

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Правительство Самарской области не будет продавать старинный особняк в Геленджике. Здание было построено в 1913 году, и изначально его оценили в 23,2 миллиона рублей.

«Главное управление организации торгов Самарской области в связи с принятием министерством имущественных отношений Самарской области приказа «Об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации имущества Самарской области» сообщает об отказе в проведении продажи комплекса нежилых зданий, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Гринченко, 1», - сообщается на официальном сайте ведомства.

Почему изменили решение о продаже здания, пока непонятно. Ранее самарские власти объявили аукцион на продажу здания бывшего санатория «Южная звезда». Комплекс расположен на первой береговой линии Геленджикской бухты и принадлежит области. Планировалось продать усадьбу генерала Н. И. Вишневецкого площадью 499 квадратных метров и высотой в три этажа. Дом построен по проекту архитектора Семена Каллистратова.

Обязательным условием было то, что покупатель должен был использовать здание как санаторий в течение пяти лет. Об этом сообщалосьна сайте Главного управления организации торгов Самарской области, пишет ФедералПресс.