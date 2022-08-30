Самарские власти дофинансируют управление ЗАГС, которому не хватает федеральных денег

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Управление ЗАГС Самарской области объявило о значительной нехватке федеральных ассигнований для выполнения функций по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Теперь бремя этих расходов отчасти ложится на региональную казну. Область вынуждена тратиться на ведомство, чтобы избежать сокращения его сотрудников и обеспечить стабильность работы всей структуры.

Об этом 29 августа пишет газета «Самарское обозрение».

Законопроект, меняющий порядок финансирования органов ЗАГС Самарской области, поступил в губернскую думу 19 августа.

Изменения вносятся в статью 10 областного закона об органах записи актов гражданского состояния и закрепляют возможность дополнительно финансировать деятельность ЗАГСов из бюджета региона. Нормы федерального законодательства позволяют это сделать.

В пояснительной записке уточняется , что документ разработан управлением ЗАГС Самарской области по поручению председателя регионального правительства Виктора Кудряшова, сообщает Обозрение.

Сейчас органы ЗАГС финансируются за счет субвенций из федерального бюджета. Однако, как утверждает руководитель областного управления ЗАГС Екатерина Мельник, объема федеральной субвенции, поступающей в Самарскую область, для обеспечения нормальной работы уже недостаточно.

В том числе этих средств не хватает на оплату труда сотрудников управления.

В 2022 году объем субвенции составил 157,85 млн рублей, что на 4,5 млн меньше, чем годом ранее. На 2023 год федеральная субвенция станет еще меньше – 152,58 млн рублей, в 2024-м – повысится до 158,5 млн рублей.

По словам Екатерины Мельник, эти суммы не обеспечивают потребность в средствах, необходимых для осуществления переданных на местный уровень ведомственных полномочий.

Между тем в структуру управления записи актов гражданского состояния Самарской области входит 47 территориальных органов ЗАГС, а в штате числится 285 сотрудников. В этом году зарплаты работников самарских ЗАГСов повысились, и кассовый разрыв усилился еще больше.

Дефицит средств, необходимых для выплаты заработной платы с учетом повышения окладов, в 2022 году составил 9,2%, или 14,55 млн рублей. В следующем году дефицит составит уже 13,6%, еще через год – 13%. В абсолютных цифрах это 20,74 млн рублей.

Фото: olia danilevich: pexels.

Из текста законопроекта прямо следует, что если не вкладывать дополнительные средства и рассчитывать исключительно на субвенцию из федерального бюджета, то численность сотрудников органов ЗАГС Самарской области придется сокращать.

Причины недофинансирования, отмечают в ведомстве Екатерины Мельник, прежде всего связаны с усредненными среднероссийскими показателями в основе методики распределения субвенций между субъектами РФ.

За базовый показатель в этой методике берется количество регистрируемых актов гражданского состояния и иных юридически значимых действий. Тогда как это не отражает всех выполняемых ЗАГСами функций. При этом возможность изменить расчетный объем субвенции для отдельного субъекта РФ методикой не предусмотрена.

Между тем региональные власти неоднократно обращались в Министерство юстиции РФ (именно это ведомство является главным распорядителем бюджетных средств по данной субвенции) с просьбой рассмотреть возможность увеличения ассигнований Самарской области.

Однако каждый раз получали один и тот же ответ – у Минюста нет возможности выделить дополнительные средства на данные цели.

Федеральной субвенции не хватает не только Самарской области. Некоторые регионы страны (Краснодарский и Ставропольский края, Нижегородская, Пензенская и Ярославская области, а также Москва) уже включили режим дополнительного финансирования органов ЗАГС за счет местных бюджетов.

В областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже предусмотрены ассигнования на обеспечение деятельности управления и территориальных органов ЗАГС.

В этом году по статье «Расходы на выплаты персоналу» управление ЗАГС может израсходовать 162,68 млн рублей, из них 148,13 млн – это средства федеральной субвенции.

Соответственно, указанный выше дефицит в 14,55 млн рублей и компенсирует губерния. Всего же в ближайшие три года ведомству Екатерины Мельник из региональной казны дополнительно поступит 56,03 млн рублей. В дальнейшем, когда законопроект примут, дополнительные средства из бюджета Самарской области будут направляться управлению ЗАГС на постоянной основе.