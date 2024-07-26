Самарские судостроители запускают серию новых сухогрузов для России

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В четверг, 25 июля 2024 года, на ЗАО «Нефтефлот» состоялась закладка сразу двух серийных сухогрузов проекта «Оптима». Новые суда, созданные по российским проектам и из отечественных материалов, станут важным элементом обновления российского сухогрузного флота.

«Суда будут ходить по Волге, в Каспийском регионе и Черном море. Они будут обладать большой грузоподъемностью и способностью принять практически любой груз на реке», - прокомментировал генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов.

Суда проекта «Оптима» - это многоцелевые суда с вместительными трюмами, способные принимать до 6 тысяч тонн крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов. Их отличительная особенность - возможность передвигаться как по реке, так и по морским просторам.

В рамках утвержденного Правительством России документа, на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта. Это позволит не только существенно обновить флот, но и увеличить объемы грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Серия самарских сухогрузов будет передана заказчику уже осенью следующего года.

Ранее в рамках своего визита в Ульяновскую область глава региона Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Промышленность» отметил актуальность темы развития судостроения в России.

В ходе мероприятия по закладке сразу двух серийных сухогрузов, от имени главы региона собравшихся поприветствовал врио вице-губернатора области Антон Емельяненко. Он подчеркнул, что суда строятся по программе льготного лизинга гражданских судов водного транспорта. «Очень отрадно, что предприятие Самарской области с историческими традициями и мощным промышленным потенциалом участвует в этой программе обновления судов гражданского флота», - подчеркнул Антон Емельяненко.

ЗАО «Нефтефлот» обладает внушительным портфелем заказов и продолжает осваивать новые компетенции, полученные, в том числе и благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда». Национальные проекты в субъектах РФ реализуются по решению Президента страны Владимира Путина.

За всё время компанией построено и спущено на воду 12 судов,

10 судостроительных проектов в настоящее время находится в стадии строительства, и еще 10 планируется сдать до 2027 года.

Фото: газета «Волжская коммуна»